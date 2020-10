Demonstranter drept av sikkerhetsstyrker i Nigeria

Flere demonstranter ble ifølge Amnesty International drept av sikkerhetsstyrker i Nigerias største by Lagos tirsdag.

Drapene skal ha skjedd i Lekki-distriktet, og Amnesty forsøker å bekrefte antall døde. Vitner forteller at det ble skutt mot en gruppe på over tusen demonstranter for å spre dem.

Mer enn tusen demonstranter samlet seg i protest mot et portforbud som ble innført klokken 16 tirsdag. Lokale myndigheter hevder demonstrasjonene mot politivold, som startet for 13 dager siden, styres av kriminelle.

Guvernøren i delstaten Lagos har beordret en etterforskning etter meldingene om drapene, og han ber sikkerhetsstyrkene om ikke å pågripe noen for brudd på portforbudet, skriver Reuters.

De landsomfattende demonstrasjonene mot den forhatte politienheten Special Anti-Robbery Squad (Sars) begynte 8. september og har siden vokst dramatisk. Fra før er det rapportert om 18 dødsfall knyttet til opptøyene.