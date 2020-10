Det blusset opp til bråk da spillergruppen skulle evaluere Serbia-kampen som ble endestasjonen for alle norske drømmer om EM-sluttspill.

Landslagsledelsen ba om tilbakemelding. Det endte med munnhuggeri mellom landslagssjef Lars Lagerbäck og Alexander Sørloth.

– Hvordan våger du, som bommet på åpent mål mot Kypros for to år siden, å si noe, smalt det fra Lagerbäck i Sørloths retning ifølge VG. Foran hele spillergruppen.

TV 2 vet at den direkte stilen i tilbakemeldingene fra spillerne kom bardust på landslagstrenerne. Og det var ikke bare Alexander Sørloth som sa fra, men det var spissen fra RB Leipzig som gikk klart lengst i sin kritikk. At Lagerbäck tok opp Sørloths bom mot Kypros i 2018, bedret mildt sagt ikke på stemningen.

I det mye omtalte spissmøtet ble det også tatt opp hvordan Norge feilet i presset. Gang på gang fikk de serbiske stopperne føre ballen opp og skape overtall uten at det ble korrigert fra benken - en ny kime til frustrasjon hos Sørloth og Erling Braut Haaland ute på banen og som skal ha blitt gjengitt i evalueringen.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen er veldig overrasket over Lagerbäcks Sørloth-stikk.

– Det er veldig spesielt at en arbeidsleder for en prestasjonsgruppe står og hyler «hvordan våger du, som bommet på åpent mål mot Kypros for to år siden, å si noe?» til en av sine spillere. Det var på et tidspunkt der Sørloth hadde sin tøffeste periode karrieren. Det overrasker meg veldig at Lagerbäck opptrer på den måten. Jeg trodde han var større og mer rutinert enn som så. Det høres rett og slett barnslig ut. Da skjønner jeg godt at Sørloth reagerer, sier Mathisen.

Tidligere landslagsspiss Gøran Sørloth, Alexanders far, ønsker ikke å kommentere opptrinnet.

– Jeg velger å sitte rolig i godstolen. Jeg tror det er best at ting går sin gang, forsoning vil jeg tro, og så går man videre. Jeg vil ikke være en talsmann for det ene eller andre siden, sier han til TV 2.

– Har du snakket mye med Alexander om det som skjedde?

– Det vil vi ha mellom oss. Her er det så lett at noen misforstår, jeg kunne sagt "ingen kommentar", men jeg velger å sitte rolig i båten, sier han.

Det gjør ikke Mathisen.

– Det skal være uenighet i en gruppe som de har på landslaget, men sannheten er at de norske spillerne ikke er like imponerte over Lars Lagerbäck nå som de var da han kom inn. Da hadde han en stor stjerne , en enorm cv og vist at han kunne få landslag til sluttspill. Så har tiden gått. Lagerbäck og Perry har ikke imponert spillerne i spesielt stor grad. Det gjelder ikke kun det offensive, hvor vi selv har sett at de har mangler. Også det defensive - måten de forsvarte seg mot Serbia - sto til stryk. Det så ut som Serbia var det eneste forberedte laget på Ullevaal. Perry og Lagerbäck hadde sagt til spillerne at de ytterste stopperne i backtreeren til Serbia kunne avansere med ball. Det gjorde at det norske laget fikk trøbbel gang på gang på gang. Lagerbäck hadde gitt beskjed om at spissene skulle presse på den og den måten. Det var Sørloth misfornøyd med, men også Erling Braut Haaland, forteller Mathisen.

TV 2-eksperten mener Lagerbäck og Perry ble tatt på sengen av spillernes kritikk.

– Landslagsledelsen ba om en evaluering etter Serbia-kampen. De fikk nok ikke de svarene de håpet på eller hadde sett for seg. For det var ganske mange spillere som var misfornøyde. Sørloth var den som var desidert klarest og sterkest i sine meninger rundt denne kampen, men det var også flere andre spillere som så at dette ikke var en optimal kamp. Mye på grunn av forberedelsene og den taktikken som ble lagt, sier Mathisen.

Nå tror han at et bytte av landslagssjef kan være nært forestående.

– Ståle Solbakken er ledig etter det som skjedde i FCK. Det sørger for at presset på Lagerbäck er stort. Denne hendelsen gjør at presset blir enda større. Neste sluttspill vi kan være med i er VM 2022. Kvaliken begynner i 2021. Jeg tror fort det kan skje et bytte rett over nyttår, og det tror jeg hadde vært det beste for norsk landslagsfotball, sier han.

Fotballpresident Terje Svendsen har foreløpig ikke svart på TV 2s henvendelser. Generalsekretær Pål Bjerketvedt henviser videre til kommunikasjonsavdelingen.