Denne aldersgruppen vil du helst ikke møte i trafikken

Mange kan kjenne seg igjen i å være stresset i bilen. Føle at tiden ikke strekker til – og at alle andre trafikanter bare bidrar til at ting blir vanskeligere.

Men èn aldersgruppe blant oss, er mer utsatt for stress enn andre: Nordmenn i 30-årene. Hele 7 av 10 sier i en undersøkelse at de kaver seg opp bak rattet.

Hvis man ser litt bak tallene, er det ikke så rart at det blir sånn.

Små barn som skal leveres i barnehage eller på skole, travle jobber og tidsklemma er gjerne på sitt mest presserende for mange nettopp i 30-årene.

Det er generelt de yngre som sier at de kan bli stresset eller hissig når de kjører bil, ifølge en undersøkelse Norstat har utført for Frende Forsikring. Slik svarer de ulike aldersgruppene:

18-29 år: 66 prosent

30-39 år: 73 prosent

40-49 år: 65 prosent

50-59 år: 63 prosent

60+ år: 44 prosent

Romsligere kalender bra for trafikken

Det er altså en betydelig nedgang i stressnivået blant de eldste i undersøkelsen.

– Nedgangen i gruppen 60+ er påfallende og betydelig. Pensjonisttilværelse, voksne barn og en romsligere kalender ser ut til å være bra for trafikksikkerheten, sier Roger Ytre-Hauge, fagsjef på motor i Frende Forsikring.

Øker risikoen for ulykker

Sjefen for Utrykningspolitiet, Steven Hasseldal, ser sammenheng mellom aggressiv kjøring og hvor politiet foretar kontroller.

– Sinne og aggressiv atferd øker risikoen for å bli involvert i en trafikkulykke. Undersøkelser har vist at forekomsten av sinne og aggressiv atferd er større der hvor det ikke er politikontroll, sier han.

Han har en klar oppfordring til deg hvis du kjenner på irritasjon bak rattet.

– Beregn god tid på turen og hold fartsgrensene. Tell til ti om du kjenner at du blir hissig på andres atferd, sier han.

Høst og stress er en dårlig kombinasjon

I 2019 ble det meldt inn mer enn 170.000 privatbilskader til norske forsikringsselskap fra august til desember. Alle månedene bikket 30.000 enkeltskader.

Totalt kom regningen for de fem månedene på vanvittige 3,4 milliarder kroner, for skader med privatbiler. Tallene er hentet fra Finans Norge.

– Høsten kan være skummel på veiene. Det blir kaldere, glattere, været skifter mer og mørket kommer. Da er det viktig å være skjerpet og ikke stresse, sier Ytre-Hauge.

Eneulykker klart mest vanlig

Eneulykker troner på en soleklar førsteplass. Fra august og ut året kostet disse over 900 millioner kroner. Mer enn én av fire ulykker med personbil i fjor høst var av denne typen.

– Det er typisk utforkjøringer og kan skyldes litt for høy fart, for eksempel i en sving. Er du stresset i trafikken er det lett for å bli litt for hissig på gassen. Felles for mange av disse er at det er menneskelige feil, sier fagsjefen i Frende.

Kostander for trafikkulykker i Norge Eneulykker: 900.492 millioner kroner Påkjørsel bakfra: 346.063 millioner kroner Påkjørt parkert kjøretøy: 297.412 millioner kroner Rygging: 265.739 millioner kroner Kryssende kjøreretninger i kryss: 220.091 millioner kroner Kilde: Finans Norge

