Nå skal mange av landets flyplasser fjernstyres

Når Widerøe flyet fra Kirkenes til Vardø går inn for landing, skjer det uten ansatte i kontrolltårnet på flyplassen, slik det bestandig har vært før.

I stedet følges hele prosessen via store tv-skjermer i Bodø, som ligger 750 kilometer unna. Det er høyteknologiske kamera, mikrofoner og avansert utstyr som direkteoverfører detaljert informasjon til det nye kontrollsenteret.

Avviklingen av 15 tårn skal gi en betydelig effektivisering og lavere kostnader for Avinor. Mange av tårnene, spesielt på kortbanenettet, er gamle og bygget på 60- og 70-tallet.

Målet med denne satsningen er å legge til rette for enda bedre og mer effektiv drift på lufthavnene. Mange av flytårnene i Norge er modne for oppussing eller total utskifting.

– Et lite tårn vil koste mellom 60 og 70 millioner å oppgradere, mens de større vil bli enda dyrere, sier Dag Falk-Petersen, konsernsjef i Avinor.

LAGT NED: Vardø lufthavn ble fra oktober fjernstyrt fra Bodø. Foto: Kurt Ivar Amundsen

Et ufravikelig krav

– Er det trygt å fjernstyre et kontrolltårn mange hundre kilometer unna via store tv-skjermer?

– Det er ufravikelig krav at dette her skal være minst like sikkert som det vi gjør i dag. Min personlige vurdering er at dette er bedre, sier Petersen.

FORNØYD: Flysikkerheten er det viktigste, sier Dag Falk-Petersen, Konsernsjef i Avinor Foto: Andreas Dahlmo, TV 2

Å samle og digitalisere flyplasser kan være et mål for hacking og sabotasje, men Kongsberg Gruppen, som har vært med å utvikle teknologien, er klar på at det er tatt høyde for at det ikke skal skje.

– Her er det ivaretatt de høyeste sikkerhetskrav i forhold til hacking, sier Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

Det er mange år med testing som ligger bak.

Avinor Flysikring innførte fjernstyrt tårntjeneste ved Røst lufthavn 19. oktober 2019, sammen med leverandørene Kongsberg Defence & Aerospace og Indra.

Historisk dag for luftfarten

20. august er en merkedag i norsk luftfartshistorie, da verdens største fjernstyrte tårnsenter ble åpnet i Bodø.

DIGITLISERT: Her følger man innflyvningen på Vardø lufthavn fra Bodø, 750 kilometer unna. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

I første omgang skal 15 flyplasser styres fra lokalene i fylkeshovedstaden i Nordland.

– Globalt er det noen som holder på, men ingen i denne dimensjonen her. Ingen på denne kloden er kommet så langt og som har så avansert utstyr, sier Falk-Petersen i Avinor.

I fremtiden vil også én person kunne håndtere trafikken på flere lufthavner fra samme posisjon.

Dette gir også betydelige effektiviseringsmuligheter og lavere utgifter som igjen sikrer det gode rutetilbudet vi har i Norge i dag.

NORSK TEKOLOGI: Kameraene fungerer like godt på natt som dag Foto: Kurt Ivar Amundsen

Den norske teknologien, som er godkjent av Luftfartstilsynet, er allerede solgt til en flyplass Spania.

– Vi ser stor interesse fra flere nasjoner som har tilsvarende behov da spesielt på mindre lufthavner, sier Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg gruppen.

Disse tårnene legges ned

Men effektivisering har også en bakside.

Rundt 60 personer som i dag jobber rundt i de ulike tårnene blir overflødige. Samtlige er imidlertid tilbudt jobb ved kontrollsenteret i Bodø.

En av disse er Morten Eliseussen, som var en av fire som jobbet ved kontrolltårnet ved Vardø lufthavn.

– Savner du jobben i tårnet?

– Nei, jeg savner ikke jobben i Vardø, jeg trives her ved senteret i Bodø, sier Morten Eliseussen, AFIS fullmektig ved Avinor Flysikring.

Bak han på skjermen ser vi brøytebilen på vei over flystripa, 750 kilometer unna.

Røst, Værøy og Vardø lufthavn er de tre første som nå styres fra Bodø. Frem til september 2022 skal ytterligere 13 kontrolltårn fases ut.

DISSE FORSVINNER: 15 kontrolltårn forsvinner Foto: TV 2/Grafikk

Disse er:

Røst - 19. oktober 2019

Vardø - oktober 2020

Hasvik - november 2020

Berlevåg - november 2020

Mehamn - mai 2021

Røros - mai 2021

Rørvik - oktober 2021

Namsos - oktober 2021

Svolvær - desember 2021

Molde - februar 2022

Førde - februar 2022

Bodø - april 2022 (ikke avklart)

Lakselv - juni 2022 (ikke avklart)

Kirkenes - September 2022

HISTORISK OG VEMODIG: Rundt 60 ansatte mister sin gamle jobb, men får tilbud om ny i Bodø Foto: Kurt Ivar Amundsen

Siste tårn er bygd

Etter at disse flyplassene er implementert i det nye kontrollsenteret, vil det komme nye lufthavner som skal avvikles rundt i landet.

Hvilke og hvor mange er fortsatt ikke bestemt, men Avinor har allerede en listen som ligger til vurdering.

– Er det siste flytårnet i Norge allerede bygd?

– Ja, det er det. Alle flytårn kan fjernstyres fra det nye senteret. Selv Gardermoen kan det, men her vil nok fjernstyringen skje fra flyplassen der, sier Falk-Petersen i Avinor.

Også Widerøe, som operere på kortbanenettet, ønsker den nye teknologien velkommen.

– Vi tror også at dette er fremtiden. Vi er nødt i hele luftfarten å følge med på hele digitaliseringsutviklingen, sier Stein Nilsen, Administrerende direktør i Widerøe.

– Vi tror dette er et viktig første steg for at vi skal kunne se et kortbanenett som har en helt annen teknologisk standard enn det vi flyr rundt med i dag, sier Nilsen.

NY HVERDAG: Senteret i Bodø har kapasitet til å fjernstyre de fleste flyplassene i Norge Foto: Roy-Arne Salater, TV 2 UNIKT: Dette er det største fjernstyrte kontroll senteret i verden Foto: Roy-Arne Salater

Billigere flybilletter?

Endringen er stor og mange er spente, men Widerøe har fullt tillit til Avinors sikkerhetsvurderinger.

Når Avinor på sikt sparer store utgifter på de små flyplassene, så forventer også Widerøe at avgiftene skal ned, som igjen bør resultere i lavere flybilletter.

– For oss i Widerøe som driver kollektivtrafikk ute i distriktene, så er det viktig at kostnadsnivået blir lavest mulig. Det kan være med på å opprettholde tilbudet til de som jobber og bor i distriktene, sier Nilsen.

– Vi forventer at dette her etter hvert skal medføre lavere avgifter og at vi skal slå seg ut i noe lavere flypriser og at dette skal komme kundene til gode, sier Nilsen.