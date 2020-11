Ute av Torpet: – Det var urettferdig

Ukene går, og «trioen» på Torpet består. Er de uovervinnelige?

De tre første Torpet-deltakerne i årets sesong, Karianne Amlie Wahlstrøm (29), Mathias Scott Pascual (27) og Olav Harald Ulstein (58), har i det minste dannet en sterk allianse, som foreløpig ingen Farmen-deltakere har klart å bryte.

Denne uken var det Tove Moss Lohne (35) sin tur til å prøve seg på husmannsplassen, etter at hun tapte mot Inger Cecilie Grønnerød (47) i en nervepirrende sage-tvekamp, inne på Farmen-gården.

Torpet-oppholdet ble derimot kortvarig for 35-åringen også, men til forskjell fra flere andre deltakere føler hun seg ikke lurt av den såkalte «trioen» i etterkant.

– Da jeg kom inn dit, så følte jeg meg så godt mottatt. Jeg tror de kjente på den energien jeg har at jeg er en veldig rolig, avbalansert person, forteller Lohne til TV 2 etter at hun har kommet tilbake til 2020.

– Jeg har sett på TV i ettertid at det er noen som har hatt det veldig tøft der inne, og det synes jeg er leit. Men jeg har skjønt at de (trioen, journ.anm) har kjempet med seg selv om det å skulle være vanskelig med folk og ikke møte dem med et åpent sinn. Jeg vet jo ikke hva de snakket om seg imellom når jeg ikke var med dem, men jeg følte på ingen måte at de prøvde å lure meg, sier hun.

Røk på siste spørsmål

Så langt har den originale Torpet-trioen også klart å holde seg unna flere dueller inne på husmannsplassen, blant annet ved å få nye deltakere til å trekke seg.

Med unntak av forrige ukes «alle-mot-alle»-kamp, hvor nyankomne Marianne Lambersøy (49) og Raymond Røskeland (37) måtte forlate Torpet, hadde Wahlstrøm og Ulstein kun vært i én duell hver mens Pascual enda ikke hadde vært i noen.

Det var derfor Pascuals tur til å møte Lohne i duellen, hvor sistnevnte hadde valgt «kunnskap» som konkurranse-gren. Men heller ikke denne gang ble det utskiftning av beboerne på Torpet.

– Det var en litt uvirkelig opplevelse å ryke ut, for jeg var virkelig ikke innstilt på det i det hele tatt. Det hele gikk så fort, sier 35-åringen som rakk å være på husmannsplassen i kun én dag før hun måtte dra igjen.

På tross av den korte tiden føler hun likevel at hun fikk god kontakt med de tre andre.

– Jeg kunne ønske jeg kunne vært der så mye lengre, for jeg koste meg så med dem. Vi kom nær hverandre veldig fort, og jeg fikk faktisk veldig mye nærmere kontakt med dem på den dagen, enn noen av de inne på Farmen, sier hun.

TORPET-TRIOEN: Mathias Pascual, Karianne Amlie Wahlstrøm og Olav Harald Ulstein. Foto: Alex Iversen/TV 2

Bittert og urettferdig

I kunnskapsduellen ble stillingen i første omgang lik mellom Lohne og Pascual. Konkurransen måtte derfor avgjøres ved et «utslagsspørsmål» der deltakerne måtte svare uten svaralternativer. Denne gang skulle de tippe avstanden på toglinjen mellom Hønefoss og Oslo, via Roa.

Pascual tippet mest riktig og vant duellen. Det synes Lohne ble urettferdig.

– Det spørsmålet sto ikke i gårdsboka, så jeg ble litt bitter for det. Jeg følte det var litt urettferdig spørsmål med tanke på at jeg som bor på Vestlandet ikke har kjørt den avstanden før, mens Mathias bor på Østlandet og sa han hadde kjørt den før. Derfor ble det ren tipping for min del, forteller hun.

– Jeg følte jeg var ganske godt forberedt på kunnskap. Jeg hadde lest mye i gårdsboka inne på Farmen. Så jeg tror jeg var veldig uheldig med spørsmålene.

Se video av Torpet-duellen øverst i saken.

35-åringen forteller at hun var usikker på valget av gren i forkant av konkurransen.

– Når det gjelder gren så var det jo veldig mye å velge mellom og jeg tenkte litt på om jeg skulle valgt presisjon. Jeg vet ikke helt hva som vippet det over på kunnskap egentlig, men jeg visste at det var snakk om millimeter fra å vinne og tape, så da tenkte jeg det var bedre å safe på kunnskap. Dessverre kom jeg til kort der, sier Lohne.

TAPTE KUNNSKAPS-KONKURRANSEN: Tove Moss Lohne (35) tapte duellen mot Mathias Scott Pascual (28). Foto: TV 2.

Skremt av rykter på Farmen

Flere av deltakerne som har kommet fra Farmen har vært redde for hva som skulle møte dem inne på Torpet. Lohne har forklaringen på hvorfor.

– Inne på gården var det veldig mye rykter om at Torpet fantes, og jeg tror de som var der inne skremte hverandre om at de hadde hørt at de som var på Torpet var så fæle, ler Lohne og fortsetter:

– Så jeg gikk jo inn der med litt høye skuldre. Men da jeg kom tok de meg imot med åpne armer, som om jeg hadde kjent dem lenge. Jeg ble helt overrasket og måtte klype meg i armen og tenke «Er det sant? Er de virkelig så hyggelige?».

Ingen fra Farmen

Lohne forteller at hun stusset litt på at ingen av de tidligere Farmen-deltakerne hadde klart å bli igjen på Torpet. Hun fikk seg derfor en god latter da hun oppdaget en detalj bak hovedhuset.

– Jeg så jo at de hadde en kirkegård i skogkanten bak huset, så vi tullet med at de hadde havnet der, spøker hun.

Heldigvis forsvant deltakerne fra Torpet av andre årsaker, og nå gleder 35-åringen seg til å se igjen flere av dem i 2020.

– Vi har en Messenger-gruppe der en del av de som var på Farmen snakker sammen gjerne daglig, og sender litt bilder eller ringer hverandre. Jeg har vært på besøk hos noen og nå får jeg besøk neste uke. Vi har vært veldig flinke til å ta vare på hverandre, og jeg vil absolutt si at jeg har knyttet så sterke bånd til noen at jeg har vennskap for resten av livet. Det hadde jeg aldri sett for meg, ler hun.

Se Torpet mandag, torsdag, fredag og søndag på TV 2 Sumo.

Se Farmen tirsdag, onsdag og søndag på TV 2 og TV 2 Sumo.