Kosttilskudd som lover bedre hukommelse refses: – Kynisk å utnytte folk

Pharma Norge AS som selger L-Serin Hukommelse skriver til TV 2 hjelper deg:



– Det er unaturlig å kategorisk avvise at L-Serin ikke har effekt på hjernen og hukommelsen så lenge det finnes godkjent forskning og dokumentasjon på ingrediensnivå som beviser positiv effekt på den kognitive funksjon som et hele, samt en pågående studie om sammenhengen mellom l-serin og Alzheimer. L-SERIN Hukommelse er ikke et legemiddel, men et forskningsbasert kost- og ernæringstilskudd (næringsmiddel), som inneholder ingredienser med beviselige, dokumenterte og godkjente positive helsegevinster for hjernen og hukommelsen.

NaturaMed Pharma AS, som selger VitaSerin, sier at de som spiser variert, trener og ellers er helt sunne og friske ofte ikke behøver ekstra tilskudd. Videre skriver de:



– Derimot kan det være grupper av befolkningen som ikke spiser variert, som har utviklet et annet type kosthold enn det befolkningen tradisjonelt har hatt (flere veganere, forbruket av melk og fisk har gått ned o.l.) som har redusert opptak, eller av andre grunner behøver å tilføre kostholdet et tilskudd. Vårt produkt ikke er et typisk l-serin-produkt slik enkelte andre aktører har, men et vitamin og mineral-supplement som også inneholder aminosyren l-serin.

L-Serin Norge som selger L-Serin Hjerne har ikke svart på TV 2 hjelper degs eposter. Kundeservice bekrefter likevel at ledelsen har sett epostene TV 2 hjelper deg har sendt dem.