Fredrik Solvang (43) åpner seg i podkast-episode

Journalist og programleder Fredrik Solvang har delt lite av sitt privatliv tidligere. I Ida Fladens podkast «Ida med hjertet i hånden», forklarer han at han tar utgangspunkt i å gi så få intervjuer som overhodet mulig.

I podkast-episoden er Solvang usedvanlig åpen om eget privatliv.

Fridde på Ekebergrestauranten

Solvang forteller at det står bra til med kjærligheten og han er i et stabilt forhold han har hatt i omtrent 15 år.

Paret har vært forlovet i mange år, og Solvang bekrefter at drømmebryllupet helst skal foregå i all hemmelighet. Når det gjelder romantikk i forholdet mener Solvang det mest romantiske han har gjort må være å fri.

– Det var dessverre ikke på en fjelltopp eller noe sånt, det var på Ekebergrestauranten. Det kom som en overraskelse, jeg klarte å overraske, avslører programlederen og gir seg selv en åtter på romantikk-skalaen.

Fladen spør hvordan han vil beskrive seg selv som samboer og kjæreste og her mener Solvang han ikke er ideell siden han gjør litt for lite hjemme.

Hvordan tror du kjæresten din ville beskrevet deg, som partner?

– Snill, sikkert krevende, real tror jeg, altså ikke urimelig. Omsorgsfull når jeg vil, oppmerksom når jeg vil, ikke alltid, ler Solvang.

Han forteller at han søker sjeldent konflikt og bruker mye krefter på å unngå å såre når det kommer til uenigheter i parforholdet. Det han er god på er finne frem til løsninger, mener han.

– Vi har et forhold der vi er veldig ærlig med hverandre, der vi aksepterer at vi er forskjellige og tillater hverandre å utøve ulike interesser. Også er vi ganske samstemte, sier Solvang legger til at det viktigste i forholdet er tillit.

Tidligere har NRK-profilen vært åpen i en VG artikkel om å være homofil, og i forbindelse med «Pride» i år la han ut på Instagram at han var stolt av sin legning.

– Jeg fikk jo masse positiv respons på den og mange fikk det med seg. Da jeg la det ut så var det egentlig et forsøk på å vende «Pride» til noe positivt, fordi «Pride» også har blitt politisert, sier han til Fladen.

Han fikk mange positive tilbakemeldinger fra både unge og voksne som ikke visste om hans legning:

– Det var mange som ikke visste at jeg var homofil, så for flere så kom det som en overraskelse, forklarer han og fortsetter:

– Selv om det bare er en liten dråpe i havet, også kan man si at strengt tatt skulle det ikke spille noen rolle, men det gjør det. Den lille dråpen i havet handler om normalisering og i mitt tilfelle ser man at det spiller null og niks rolle.

Utfordrende å være bonuspappa

Fladen lurer på om paret vil ha barn, men da svarer Solvang tvert nei og samtalen dreier seg inn på rollen hans som bonuspappa. Programlederen ble introdusert for bonussønnen da han var knapt et år.

– Jeg elsker det. Med null innsats har jeg fått gleden av å delvis oppdra et barn. Det er en klisje, men et privilegium, svarer NRK-profilen.

Likevel forteller Solvang at det er tider hvor man føler seg som et slags femte hjul på vogna og det kan være utfordrende.

– Det er mange foreldre involvert, så det er jo utfordrende. Det finnes klare grenser for hvor grensesettende jeg bør og skal være, og selvfølgelig skal barnet føle at det har primært to foreldre. Det gjør noe med lojalitet og hengivenhet og alt som hører med, forklarer han og legger til:

– Man kan ikke alltid bare være snill, da blir man besteforelder liksom. Men jeg må finne den balansen.