Til frontalangrep på Behn-forfatter

«Nei, Vidar, du var ikke Aris venn. Og det vet du bedre enn noen andre», står det i kronikken som ble publisert i VG.

Kronikken ble skrevet fordi Vidar Kvalshaug signerte en bokavtale med Cappelen Damm kort tid etter Ari Behn tok sitt eget liv.

Skammelig oppførsel

Saugestad, som er en merittert norsk forlegger som blant annet har jobbet med Karl Ove Knausgård og Dag Solstad, reagerer sterkt på denne bokavtalen.

«Før lyden av kirkeklokkene hadde svunnet hen forteller du venner og familie at det blir bok uansett om de vil samarbeide eller ikke. Det skal du faen meg ha, du smidde mens liket var varmt. Oppførselen din er så skammelig at jeg ikke har ord», skriver han.

God kveld Norge har kontaktet Kvalshaug som er kjent med at vi skriver en artikkel.

FORFATTER: Vidar Kvalshaug skal skrive en bok om Ari Behn. Foto: Morten Holm / NTB

Ikke hatt kontakt

Saugestad har selv kjent Ari siden 1996 og tidligere i år var han med å arrangere en Ari Behn-litteraturfestival på Deichman Bjørvika.

Saugestad vet at Kvalshaug og Behn var venner en gang i tiden, men mener de ikke har hatt kontakt på flere år.

«Samtlige medier omtaler deg som «venn» og du soler deg i glansen. Hvordan det er mulig for et samlet pressekorps å ikke stille et eneste kritisk spørsmål kan man virkelig lure på. De kunne jo begynt med, når snakket du sist med din venn? Hvordan hadde han det? Og hva snakket dere om? Gjør du deg virkelig ingen tanker om hvor sårende og støtende dette må være for Aris aller nærmeste?»

Svarer

Tone Hansen, Kommunikasjonssjef i Cappelen Damm, sier hun ikke har ytterligere kommentar utover det Kvalshaug selv skriver i en mot-kronikk i VG.

Der står det at han ønsker å oppklare enkelte feil og misforståelser som formidles i Saugestads innlegg:

«Møtet med Cappelen Damm fant sted 6. januar. Da ble vi enige om hva slags bok det gikk an å lage på det tidspunktet, signerte kontrakt og Ari Behns familie ble orientert. 9. januar sendte forlaget ut en kort pressemelding om det. 30. januar hadde jeg en samtale med faren Olav Bjørshol som uttrykte at de ikke ønsket å medvirke. Men andre deler av familien har takket ja til å medvirke i boka.»

«Hvis Saugestad leser boka, vil han også se at den gjør rede for vennskapsdelen. Ari holdt seg med forskjellige folk til forskjellige tider og perioder i sitt liv. Noen var med hele livet, andre var i én spesiell krets, andre i flere kretser. Aris ekstraordinære sosiale geni og vennlighet gjorde at han hadde mange folk i livet sitt.»

God kveld Norge har kontaktet Saugestad, som sier følgende om mot-kronikken:

– Jeg registrerer at Vidar Kvalshaug ikke svarer på noen av mine konkrete spørsmål, og at jeg gjerne imøteser svar på disse ved anledning.