De får Hollywood-stjernene til Norge: – Må ofte si at det ikke er noe vits å komme hit

Per Henry Borch er mannen som har sørget for at «James Bond» og «Mission Impossible» ble spilt inn i Norge. Han mener regjeringen må endre filmpolitikken om vi skal fortsette å kjempe om Hollywood-millionene.

– Det tar minimum ett år å hanke inn et prosjekt til Norge. Konkurransen er knallhard, sier Borch, som jobber som linjeprodusent i selskapet Truenorth.

Dette har blitt big business.

Enorme film- og TV-serieproduksjoner står i kø for å filme i spektakulære naturomgivelser. Det har Norge masse av, og de siste årene har disse produksjonene bidratt til å sette landet på kartet.

Gir store inntekter

I 2017 hang Tom Cruise utenfor det spektakulære Preikestol-platået over Lysefjorden i Rogaland. I fjor dukket plutselig Scarlett Johansson opp på Joker-butikken på Sæbø i Møre og Romsdal.

Noen måneder tidligere ble James Bond spilt inn i Nordmarka – og nå i august og september var Cruise tilbake på Sunnmøre i forbindelse med nok en «Mission Impossible»-film.

For å nevne noe.

Dette genererer mye penger i lokalsamfunnene, både i form av sysselsetting og markedsføringsverdi.

Ingenting av dette hadde latt seg gjøre uten folk som Per Henry Borch og den såkalte insentivordningen for internasjonal film og TV-produksjon.

Må si nei

I 2016 sørget regjeringen for at insentivordningen trådte i kraft. Den gjør at de utenlandske produksjonsselskapene kan få refundert inntil en fjerdedel av utgiftene de har i forbindelse med innspilling i Norge.

Ordningen er avgjørende for at de i det hele tatt ser på Norge som et alternativ.

– Du får 100 prosent og gir 25 tilbake på frisk utenlandsk kapital. Det er helt klart god butikk for landet og for Distrikts-Norge. Dette er penger som ikke eksisterer i landet, men som kommer som et friskt innpust, sier Borch.

Men ordningen er ikke i nærheten av å holde mål, mener han. Da forslaget til neste års statsbudsjett ble presentert 7. oktober, hadde han ventet seg noe helt annet.

– Har du hørt om en bank som har sluttet å ta imot kunder? Det er jo det som er det absurde her. Det er ofte jeg bare må si at det ikke er noe vits i å komme til Norge. Det strider mot all fornuft, sier linjeprodusenten.

– Starter med et par mål imot

I budsjettforslaget videreføres tilsagnsrammen på samme nivå som for 2020.

Det vil si en pott på 68,5 millioner kroner. Det er alt for lite, mener bransjen.

– Den kommer til å være tom allerede i januar, sier Sigmund Elias Holm, leder i Vestnorsk filmkommisjon.

KRITISK: Sigmund Elias Holm i Vestnorsk filmkommisjon mener insentivordningen er blant de svakeste i Europa. Foto: Eivind Senneset / Vestnorsk filmkommisjon

Han leder arbeidet med å få internasjonale produksjoner til Vestlandet, og mener insentivordningen er blant de svakeste på kontinentet.

– Norge er det landet i Europa som kommer aller dårligst ut om man ser på hvordan filmpolitikken sikrer innspillinger i landet. Insentivordningen har den minste potten og det er den eneste med kun én søknadsfrist. Man må være villig til å ta en dragkamp der man starter med et par mål imot, sier han.

– Umulig å bygge opp industrien

Han får støtte av Adrian Mitchell, som har tilsvarende rolle i Oslo.

– Det er såpass stor pågang med prosjekter som vil inn til Norge. Jeg synes det er synd at vi skal si nei til slike klare investeringer fra internasjonalt hold. Spesielt i en tid hvor Covid-19 skaper stor usikkerhet, sier han.

De trekker frem Irland og New Zealand som eksempler på land de mener det er vanskelig å konkurrere med, så lenge ordningen ikke er mer forutsigbar.

I disse landene har giganter som henholdsvis HBOs «Game of Thrones» og Amazon Primes «The Lord of the Rings» spilt inn store deler av produksjonen sin.

I 2019 refunderte New Zealand om lag 600 millioner kroner. Irland refunderte over én milliard. Til gjengjeld har de bygget opp en gigantisk industri.

– Norge vil ikke kunne nå et sånt nivå over natten, men det er ikke mulig å bygge opp en slik industri uten at vi har forutsetningene til å konkurrere på like vilkår, sier Holm.

Krever endring

Nå krever bransjen at kulturdepartementet øker potten og endrer ordningen slik at den blir automatisk, i stedet for en satt tidsfrist i november hvert år.

– Det skal mye til å tro at Daniel Craig vil tilpasse seg en søknadsdato i Norge, sier Per Henry Borch.

Han ber kulturministeren se på hvordan de har løst det i andre land.

– Se til Island, for eksempel. De har en ordning som har fungert veldig bra i 20 år. Vi må se på landene rundt oss, hvem vi er i konkurranse med og hvordan ordningene er der, sier han.

Raja svarer

Da Tom Cruise besøkte Møre og Romsdal tidligere i høst, var kulturminister Abid Raja (V) én av de få som fikk treffe superstjernen.

– Det var jo vår regjering som startet filminsentivordningen. Jeg er veldig glad for å tilhøre den regjeringen som faktisk startet den, sier han.

MØTTE CRUISE: Tidligere i høst møtte kulturministeren Tom Cruise i forbindelse med innspillingen i Møre og Romsdal. Foto: Arne Rovick / TV 2

– Bransjen etterlyser en ordning uten en satt søknadsfrist. Hvorfor har vi den?

– Det er ikke alle filmer som fortjener å få disse insentivmidlene. Vi må jo velge på øverste hylle. Her gjør Filminstituttet og insentivordningen et grundig arbeid. Men vi ønsker at flest mulig utenlandske produksjoner skjer her i Norge.

Raja garanterer at han nå vil se på hvordan ordningen eventuelt kan styrkes.

– Det lover jeg deg, at vi kommer til å se nærmere på dette. Jeg er veldig glad for at det er denne regjeringen som startet denne insentivordningen og det er denne regjeringen som også viderefører den, sier statsråden.

Borch blir ikke videre beroliget.

– Nei, jeg blir jo ikke det. Men jeg er en veldig utålmodig mann da. Jeg skjønner at dette er prosesser som tar lang tid, og at ting skal utredes, men det ligger nok fakta på bordet. Denne ordningen er levedyktig og burde investeres mer i, sier han.