De sakkyndige snur: Mener Makaveli Lindén var psykotisk i gjerningsøyeblikket

Svenske Makaveli Lindén er tiltalt for drapet på Heikki Bjørklund på Majorstua for to år siden.

Lindén erkjenner å ha begått et ran og deretter drept Bjørklund, men det har vært usikkerhet rundt Lindéns psykiske helsetilstand på gjerningstidspunktet.

De sakkyndige har tidligere slått fast, under sterk tvil, at 22-åringen var strafferettslig tilregnelig.

Onsdag leverte to rettspsykiatriske sakkyndige en ny konklusjon. De mener Lindén var psykotisk i gjerningsøyeblikket og derfor ikke var tilregnelig.

Alvorlig svikt

De sakkyndige har hatt flere samtaler med den tiltalte, og gjennomført flere undersøkelser.

– Testene har avslørt at han har en alvorlig kognitiv svikt, som kan føre til tankeforstyrrelser, sier de sakkyndige.

De har også konkludert med at Lindén har diagnosen schizofreni og har hatt det i flere år.

Tvungen psykisk helsevern

Spørsmålet om tilregnelighet har vært sentralt under rettssaken i Oslo tingrett.

I tiltalen åpner statsadvokat Trude Antonsen for å påstå enten forvaring eller overføring til tvungen psykisk helsevern.

Året før drapet ble 22-åringen funnet å være psykotisk av sakkyndige i Sverige. Etter drapet har norske psykiatere konkludert med at han er schizofren og at han har psykoser, men under sterk tvil har de kommet til at han var tilregnelig da han drepte Heikki Paltto.

Saken oppdateres.