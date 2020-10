Tidligere «fluktkonge» kritiserer Madsens forsøk: – Amatørmessig

Til Ekstra Bladet sier Mogens «Nivå» Pedersen at det er flere ting ved det oppsiktsvekkende fluktforsøket tirsdag som fikk ham til å stusse.

Den danske oppfinneren Peter Madsen (49), som soner en livstidsdom for drapet på den svenske journalisten Kim Wall, forsøkte tirsdag å rømme fra Herstedvester Fængsel i det fengselssjefen kalte en «helt usedvanlig sikkerhetssituasjon».

– Ved hjelp av trusler kom Madsen seg ut av fengselet, og han truet en medarbeider i den situasjonen, uttalte fengselssjef Hanne Høegh Rasmussen under en pressekonferanse i etterkant av hendelsen.

Ifølge politiet truet han seg ut av fengselet ved hjelp av en pistollignende gjenstand, som politiet på en pressekonferanse sa trolig var en dummy, og det er også blitt opplyst om at han tok en kvinnelig ansatt som gissel.

Selv om politiet fant ham og anholdt ham få minutter senere, tok det flere timer før Madsen endelig ble kjørt bort av politiet.

Årsaken var at Madsen hadde en beltelignende gjenstand rundt livet, som politiet mistenkte kunne være en bombe. Videoopptak og bilder fra stedet viser Madsen ligge inntil en hekk, godt bevoktet av politiet.

Ifølge politiet er det ingenting som tyder på at han faktisk hadde sprengstoff.

– Amatørmessig

Fluktforsøket stusser Mogens «Nivå» Pedersen på.

– Det var amatørmessig, sier Pedersen til den danske avisen Ekstra Bladet.

Han var beryktet for sine fengselsflukter på 80- og 90-tallet, og har blant annet sonet narkotika- og ransdommer. Til avisen sier han at han ikke husker eksakt hvor mange ganger han rømte fra danske fengsler og arrester, men at det var mange.

Men han opplyser om at han selv har flyktet fra fengselet Madsen forsøkte å rømme fra tirsdag.

– Det var sammen med en annen fange. Vi rømte over muren. På den andre siden sto en bil klar, sier han til Ekstra Bladet.

Tilfeldig bilist

Også i Madsens fluktforsøk var det en bil involvert, en varebil han hoppet inn i da han ble pågrepet. Men ifølge politiet var ikke dette planlagt på forhånd:

– Det er ingenting som tyder på at sjåføren hadde tidligere kjennskap til Madsen, uttalte politiinspektør Mogens Lauridsen på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Dette reagerer Pedersen også på.

– Han kommer seg ut, så hopper han inn i en tilfeldig bil, der det er en mann som ikke snakker dansk. Han hadde ikke trengt å iscenesette en slik forestilling, sier Pedersen.

Politiet: Medhjelpere

Onsdag klokken 10 møtteMadsen til rettsprosedyren grundlovsfohør, som skjer i forkant av en eventuell varetektsfengsling.

Påtalemyndigheten begjærte lukkede dører, og hadde onsdag morgen ikke ytterligere kommentarer til saken.

Ifølge siktelsen skal Madsen ha fått bistand fra en eller flere uidentifiserte medsammensvorne.

Ifølge den danske avisen B.T. erkjenner Madsen alt han er siktet for, deriblant for å truet en fengselspsykolog med å være i besittelse av en bombe. Kvinnen ble tvunget med ut til fengselsporten under fluktforsøket. I tillegg ble en mannlig fengselsbetjent truet til å åpne den aktuelle porten.

I tillegg er han siktet for å ha ropt «Kjør, kjør, kjør - eller så skyter jeg» til sjåføren av varebilen han kom seg inn i.

Kan få konsekvenser for soning

Madsen soner en dom for å ha drept den svenske journalisten Kim Wall i august 2017 om bord i Madsens hjemmesnekrede ubåt «UC3 Nautilus». Ettersom han er dømt til livstid vil fluktforsøket i utgangspunktet ikke ville påvirke hvor lenge han soner, skriver den danske avisen B.T, men til avisen sier forman i Kriminalforsorgsforeningen John Hatting at dette kan få konsekvenser for soningsforholdene hans.

Tirsdag meldte danske medier at Madsen tidligere har vært satt i isolasjon på grunn av mistanker om at han ville rømme.