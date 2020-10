Har kartlagt 122 steder i jakten på Anne-Elisabeth Hagen

Om ti dager er det to år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

I den forbindelse kommer Øst politidistrikt onsdag med en pressemelding for første gang på flere måneder. Der heter det at etterforskningen er utfordrende og tidkrevende.

– I lys av dette mener politiet fremdriften i etterforskningen er tilfredsstillende. Det er vanskelig å si noe om etterforskingens tidshorisont. Etterforskningen fortsetter så lenge det er relevante etterforskingsskritt å utføre, skriver politiet.

Utelukker ikke kidnapping

Forsvinningssaken har siden 31. oktober 2018 kostet 26,1 millioner kroner i merutgifter. Omtrent 7,1 millioner kroner er utgiftsført i 2020, skriver politiet.

Mellom 30 og 40 personer jobber med saken per i dag.

– Saken etterforskes fortsatt bredt, og det pågår et stort antall hypoteseuavhengige etterforskingsskritt. Drapshypotesen fremstår fortsatt som den mest sannsynlige, men hypotesen om kidnapping er ikke utelukket og det jobbes fortsatt aktivt med denne, sier politiinspektør Agnes Beate Hemiø i pressemeldingen.

Politiets hovedprioritet har hele tiden vært å finne Anne-Elisabeth Hagen. Derfor har politiet rådført seg med «internasjonal spisskompetanse».

– Med utgangspunkt i gjennomgang og analyse av informasjonen i saken er det kartlagt 122 ulike lokasjoner både i Norge og i andre land. Disse stedene har blitt vurdert og prioritert med tanke på sannsynlighet for at Anne-Elisabeth Hagen kan befinne seg der. Politiet har på ulike måter undersøkt en rekke av disse stedene, sier Hemiø.

Advokat Gard Lier, som representerer Anne-Elisabeth Hagen, sier at politiet har informert ham om søkene som gjøres.

– Jeg er informert fra politiet om at de har gjort omfattende tekniske og taktiske søk, herunder fysiske søk. Jeg har også blitt forsikret om at dette arbeidet fortsatt har høy prioritet og er fornøyd med at det har det, sier han til TV 2.

Nye rekonstruksjoner

Fremdeles er politiet opptatt av den såkalte «hettemannen», som er fanget på overvåkningskameraer på forsvinningsdagen:

Nå skriver politiet at de har gjort flere etterforskningsskritt for å identifisere mannen. Blant annet er det gjennomført rekonstruksjon for å anslå mannens høyde.

– Resultatet av undersøkelsene knyttet til mannens høyde er ikke klare. Selv om det kan være naturlige årsaker til at mannen ikke har meldt seg, finner politiet det mistenkelig at han ikke har tatt kontakt, sier Hemiø.