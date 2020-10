Hagen-saken: Politiet etterlyser mystisk bil

LØRENSKOG (TV 2): En video viser at en bil kjører like ved huset til Hagen-ekteparet kun 18 minutter før det siste sikre livstegnet fra Anne-Elisabeth Hagen (68). Politiet etterlyser bilen.

De aktuelle overvåkningsbildene er fanget opp av et kamera som ligger på andre siden av Langvannet, på nedsiden av eneboligen til ekteparet Hagen.

Bildene er av svært dårlig kvalitet, men politiet mener de viser en bil bevege seg utenfor boligen fra klokken 08.56.49 til klokken 08.57.09, altså i 20 sekunder.



– På opptak fra Hjelpemiddelsentralen synes det å være bevegelser på gangveien nedenfor Sloraveien 4 klokken 07.56 og 08.56, sier politiinspektør Agnes Beate Hemiø.

– Bildene er imidlertid av en slik kvalitet at det er vanskelig å trekke noen sikre konklusjoner om hva bevegelsene viser. Vi er klar over at bildene er av svært dårlig kvalitet, og vi har derfor ikke gått ut med dem tidligere, sier hun.

LANGT UNNA: Det er dette utsnittet politiet har hatt å jobbe med i sin jakt på det de mener er en bil. Foto: Politiet

Tror bilen rygger

Som TV 2 tidligere har kunne fortelle, har politiet brukt enormt med tid på den aktuelle bilen. I en over 40 sider lang rapport fra Øst politidistrikt

I den over 40 sider lange rapporten fra Øst politidistrikt fremgår det, ifølge TV 2s opplysninger, at videoen kan vise en av to ting:

Bilen kjører mot åstedet, men bruker aldri bremselysene, for det ville syntes.

Bilen rygger mot åstedet med avslåtte lys.

Politiet har brukt mye tid på å rekonstruere situasjonen med ulike kjøretøy i samme værforhold, på samme årstid og samme tid på døgnet. De har blant annet sjekket høyde på lysene og skarpheten, får TV 2 opplyst.

Informasjonen politiet har hentet inn, er sjekket opp mot andre kilder, blant annet andre overvåkingskameraer i området.

– Vi vet fremdeles ikke noe om hvem som satt i den bilen, sier politiinspektør Hemiø til TV 2.

Interessant tidspunkt

Tidspunktet for når bilen angivelig vises på overvåkingskameraet, klokken 08.56 til 08.57, er interessant for politiet fordi teleloggen til Anne-Elisabeth Hagen viser følgende bevegelser i samme tidsrom:

Klokken 08.56 avsluttet hun en telefonsamtale med en av Tom Hagens ansatte. Samtalen handlet om lønn.

Klokken 09.10 sendte hun en SMS til et familiemedlem.

Klokken 09.14 hadde hun en kort telefonsamtale med et annet familiemedlem. Politiet har betegnet dette som det siste sikre livsbeviset fra henne.

Samtidig vet TV 2 at Tom Hagen ankom arbeidsplassen sin mellom klokken 09.10 og 09.15. Det tar i underkant av ti minutter for ham å kjøre til jobb.