Borgerrettsgruppe finner ikke foreldrene til 545 migrantbarn i USA

Det uttalte American Civil Liberties Union, som er en av de største borgerrettighetsorganisasjonene i USA i et rettsdokument tirsdag.

Barna og foreldre ble atskilt da de forsøkte å krysse grensa i et pilotprosjekt for den såkalte nulltoleransepolitikken, en politikk Donald Trumps administrasjon begynte med i mai 2018.

Den møtte fordømmelse både i USA og internasjonalt, og ble stanset av rettsvesenet seks uker etterpå. Imidlertid fortsatte grensemyndighetene å skille barn og foreldre i tilfeller der de vurderte at barnets sikkerhet var i fare.

Den samme dommeren som ga ordre om å stanse praksisen, ga senere også ordre om å gjenforene familiene som var blitt atskilt fra hverandre.

Ifølge rettsdokumentet regner ACLU med at to tredeler av foreldrene ikke er blitt funnet fordi de er blitt deportert. De viser også til at koronapandemien førte til at prosjektet måtte stanses en periode.

– Det er kritisk å finne ut så mye som mulig om hvem som var ansvarlig for denne grusomme praksisen, men samtidig huske at hundrevis av familier fortsatt er atskilt, uttalte Lee Gelernt til TV-kanalen NBC. Han er nestleder for ACLUs prosjekt for innvandrerrettigheter.

