Laila Bertheussen: «Skyldig i å ha tisset»

OSLO TINGRETT (TV 2): Laila Bertheussen (55) kom nok en gang med et sleivspark skrevet på sin veske.

«Skyldig i å ha tisset. Pisspreik si nu æ», står det på Bertheussens veske onsdag.

Beskjeden er et tydelig spark mot aktoratets bevisførsel, der språkforsker Sylfest Lomheim analyserte fem mystiske brev fra en eller flere personer som har god kjennskap til saken. Forsendelsene har blant annet inneholdt en nødhammer.

«Alt start da de hater frp der all er rasister. Det var fun og leke med dem og fucka purken. Men det gikk for langt. Hele family odelagt for dette», skrev avsender i en av e-postene som ble sendt til Dagbladet.

Aktoratet mener det er Bertheussen som står bak e-postene.

– Ville ikke brukt ordet «tisse»

I retten leste Lomheim sin egen rapport på to sider i sin helhet. Han fortalte at det skriftlige språket avslører svært mye om en person. Språkforskeren mener språket i brevene er så mildt at det ikke er skrevet av en mann.

– En mann som skal skrive trusselbrev bruker ikke en slik ordbruk. Ordbruken er for lite røff og hard. Et eksempel er bruk av ordet tisse. Menn bruker ikke tisse, med unntak av når man snakker til barn, forklarte Lomheim.

La frem liste med 250 mannlige forfattere

Forsvaret har avvist at analysen kan brukes til å dømme Bertheussen.

Forsvarer John Christian Elden stilte spørsmål om ordvalget.

– Vi kan godt starte med å «tisse» vi. Bruker ikke menn det ordet?

– Jo, menn bruker det ordet i bestemte situasjoner. Det ville være det vanlige ordet i manns munn, en mann som jobber i barnehage for eksempel. Men en mann vil ikke bruke det i et trusselbrev. «Pisse» ville være det opplagte ordet.

Onsdag tar forsvarer Elden opp mediedekningen av «tisse»-beviset i retten. Elden trekker frem en NRK-artikkel der språkviter Helene Uri kritiserte Lomheims vitnemål, og tolkning av ordet «tisse».

– Poenget mitt er at vi kan ikke satse på anekdoter i rettssalen, sier Uri i saken.

Elden legger også frem diverse avsnitt fra litteratur menn har skrevet, der ordet «tisse» har blitt brukt fremfor «pisse». Forfatterne som blir sitert er blant annet Klaus Hagerup, Jens Bjørneboe, Jon Michelet og Erlend Loe. Totalt viser Elden til en liste på 250 mannlige forfattere som har brukt ordet «tisse».