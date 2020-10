VG: Lagerbäck med syrlig stikk til Sørloth i høylydt krangel

Det var mildt sagt dårlig stemning i den norske landslagstroppen etter playoff-flausen mot Serbia.

Tirsdagen etter kampen - dagen før oppgjøret mot Nord-Irland - hadde landslagsledelsen planlagt gruppemøter med de ulike lagdelene. Det skjedde to dager etter at spillerne hadde diskutert Serbia-nedturen i grupper på fem og fem.

Ifølge VG var spissene først ute. Alexander Sørloth, Erling Braut Haaland og Joshua King satte seg ned på et grupperom med landslagssjef Lars Lagerbäck og Per Joar Hansen. Det korte møtet varte ifølge VG i over en halvtime. Den høylydte diskusjonen medførte at møtene med forsvarsspillerne og midtbanespillerne ble avlyst. I stedet samlet Lagerbäck hele spillergruppen til et spontant møte.

Der havnet Lagerbäck og Sørloth i nok en amper diskusjon. Ifølge VG satt de andre spillerne stumme i rommet og fulgte krangelen.

Sørloth var oppgitt fordi han mente Norge ikke var godt nok forberedt på Serbias formasjon. Trønderen etterlyste også en mer offensiv innstilling. I diskusjonen mellom Lagerbäck og Sørloth, som varte i over ti minutter, spurte Lagerbäck om Sørloth hadde sett kampen i reprise. Nei, svarte Sørloth.

Lagerbäck og Perry forlot rommet for at spillerne skulle få diskutere i fred. Da duoen kom tilbake, uttalte kaptein Stefan Johansen og Joshua King seg på vegne av spillergruppen.

Etter dette havnet Lagerbäck og Sørloth i munnhuggeri igjen. Til slutt smalt det fra Lagerbäck:

– Hvordan våger du, som bommet på åpent mål mot Kypros for to år siden, å si noe?

– Jeg var sjokkert. Jeg har aldri opplevd lignende, sier et av vitnene til VG.

Etter Lagerbäcks syrlige stikk til Sørloth uttalte spissen at det fikk være nok. Perry gjentok at «ett ord til, så er det rett ut!».

Seinere på kvelden hadde Sørloth, Perry og Lagerbäck et forsoningsmøte der Johansen var til stede. Dagen etter fikk Sørloth beskjed om at han skulle starte på benken mot Nord-Irland. RB Leipzig-spissen beklaget samtidig at spillergruppen måtte være vitne til krangelen med Lagerbäck.

TV 2 vet at den direkte stilen i tilbakemeldingen fra spillerne kom bardust på landslagstrenerne. Og det var ikke bare Alexander Sørloth som sa fra, men det var spissen fra RB Leipzig som gikk klart lengst i sin kritikk.

At Lagerbäck tok opp Sørloths bom mot Kypros i 2018 bedret mildt sagt ikke på stemningen. I det mye omtalte spissmøtet ble det også tatt opp hvordan Norge feilet i presset. Gang på gang fikk de serbiske stopperne føre ballen opp og skape overtall uten at det ble korrigert fra benken - en ny kime til frustrasjon hos Sørloth og Erling Braut Haaland ute på banen og som skal ha blitt gjengitt i evalueringen.

Fotballpresident Terje Svendsen har foreløpig ikke svart på TV 2s henvendelser. Generalsekretær Pål Bjerketvedt henviser videre til kommunikasjonsavdelingen.