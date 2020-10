Aktor: – Hun fryktet å bli fanget opp av overvåkningskameraene

OSLO TINGRETT (TV 2): Aktoratet innleder onsdag morgen sin prosedyre i saken mot Laila Bertheussen (55). De mener å ha bevist at samme gjerningsperson står bak alle hendelsene, og at dette må være Bertheussen.

Statsadvokat Marit Formo holder prosedyre onsdag på vegne av aktoratet.

Hun sier at aktoratet har bevist at det er samme gjerningsperson som står bak alle hendelsene i tiltalen mot Laila Bertheussen.

55-åringen står tiltalt for angrep på demokratiet gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler mot profilerte politikere. Hun nekter straffskyld og enhver kobling til tiltalen.

Bertheussen møtte i retten iført en hvit hettegrenser, hvite briller, og nok en gang et sleivspark mot aktoratet på sin veske. Hun står oppreist med hendene foldet foran seg, og tvinner tomler.

– Samme gjerningsperson

Formo sier at aktoratet mener hvert enkelt bevis ikke nødvendigvis kan felle Bertheussen alene, men at det samlet sett må ses på som fellende.

– Vi erkjenner at ikke alle hendelsene i tiltalen vil stå på egne ben i tiltalen. Men man skal ikke se bort ifra et bevis fordi det foreligger tvil, sier statsadvokaten.

Formo mener spesielt hendelsen 17. januar ikke ville stå på egne ben, men de mener brevene som er sendt til Wara/Bertheussen og ekteparet Tybring-Gjedde inneholder fellende bevis i seg selv.

Aktoratet mener også at det går en rød tråd gjennom alle hendelsene, noe som de mener betyr at det er samme gjerningsperson i alle tiltalepunktene.

– At det er samme gjerningsperson kan også utledes av de etterfølgende forsendelsene, der avsender påtar seg ansvaret for alle hendelsene i tiltalen, sier hun.

FORNÆRMET: Tidligere justisminister Tor Mikkel Wara er samboer med tiltalte Laila Bertheussen, og samtidig fornærmet i saken. Foto: Berit Roald

– Hun fryktet overvåkningskameraene

Formo mener at Bertheussen har motarbeidet PST under etterforskningen, og at hun blant annet har vært svært negativt innstilt til overvåkningskameraene som ble installert rundt hennes bolig. Dette skjedde etter flere trusselsituasjoner mot hennes samboer, daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

OVERVÅKING: Overvåkningsbilder fra utenfor huset til Tor Mikkel Wara og Laila Anita Bertheussen. Foto: Pst

– Vi mener det fremstår som rart i denne situasjonen, at personvern skal være viktigere enn å få tatt gjerningspersonene, og få stoppet en trusselsituasjon, sier Formo.

Statsadvokaten påpeker at kontrastene her er store, spesielt da Bertheussen ble svært krenket av teaterstykkets «Ways of seeings» filming av huset, og at hun gikk til politianmeldelse. Likevel var hun tilsynelatende upåvirket av at ukjente gjerningspersoner truet hjemmet hennes.

– Hun takket nei til voldsalarm, skallsikringen i huset ble ikke benyttet, hun samtykket ikke til døgnbemannet livesentral, at kameraene skulle fange opp gjerningspersoner inne på eiendommen, og GPS og kamerasporing i kjøretøy, sier Formo.

Statsadvokaten mener den negative innstillingen kommer av at hun kunne bli avslørt av overvåkningen.

– Vi mener dette viser at hun fryktet å bli fanget opp av overvåkningskameraene, sier Formo.

Skreddersydd forklaring

Formo tar for seg Bertheussen forklaringen om printeren som er påvist å ha skrevet ut flere av brevene i tiltalen. Det var en type HP-printer som ikke har blitt funnet, men overvåkningsbilder viser at det kan se ut som Bertheussen kjøpte en slik printer kort tid før brevene ble mottatt.

Denne husket ikke Bertheussen i avhør, men i retten forklarte hun seg detaljert om dette.

– Både i avhørene og i retten så skjer det endringer i forklaringene. Det kommer stadig nye opplysninger som taler til fordel for tiltalte. Men som fremstår som skreddersydd, sier Formo.

– Hvorfor ville hun ikke forklare seg?

Formo velger å tidlig så tvil om Bertheussens troverdighet. Statsadvokaten trekker frem at den tiltalte 55-åringen ved flere anledninger ikke har ønsket å samarbeide med PST og etterforskningen.

Formo påpeker at Bertheussen nektet å la seg videre avhøre av politiet. Planen var å gjennomføre et konfronterende avhør. Gjennomført tre innledende avhør, uten at hun hadde innsyn i en rekke beviser. Politiet hadde planer om å gjennomføre et avhør 30. august, etter at hun og Wara var hjemme fra USA.

Bertheussen ga tilbakemelding på at hun ikke ville forklare seg etter å ha satt seg inn i saken. Formo påpeker at det er en rett å ikke forklare seg, men at rettspraksis viser at dette som regel taler i tiltaltes disfavør.

– Dette er klart egnet til å svekke tiltaltes troverdighet, sier Formo.

– Retten bør stille seg spørsmålet: hvorfor var det slik at forsvarerne og tiltalte selv mente at hun var best tjent med å ikke forklare seg?, sier statsadvokaten.