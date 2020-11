Det norske bilmarkedet har gått gjennom store endringer de siste årene. Den største og viktigste trenden er elektrifisering: Norge har blitt et foregangsland på elbil og har verdens mest ambisiøse planer for å flytte bilsalget over på elektriske kjøretøyer.

Politikerne har vedtatt at det ikke skal selges personbiler med bensin- eller dieselmotor fra 2025. Og dit er vi godt på vei.

Elbil-andelen vil i år for første gang passere 50 prosent av totalsalget. Neste år vil dette tallet sannsynligvis bli mye høyere.

Bredere utvalg av elbiler

Harald A. Møller AS er Norges største bilimportør, med merkene VW, Audi, Skoda og Seat. Da forslag til statsbudsjett for 2021 ble fremlagt tidligere i høst, opplyste de at de forventer en elbilandel på opp mot 90 prosent for egne personbilmerker, allerede neste år.

Møller-direktør Ulf Tore Hekneby tror på rekordhøy elbilandel for sine merker neste år.

– Vi selger både bensin, diesel, ladbare hybrider og elbiler, og vi ser på nært hold hvordan endringer i avgiftene påvirker kundenes valg. En fortsatt kraftfull prioritering av elbilinsentivene er en forutsetning for videre elektrifisering. Nå kan vi med større sikkerhet si at vi skal nå målet om 90 prosent elbilsalg neste år, og kundene har tilgang til et enda bredere utvalg elbiler i de fleste segmenter i 2021, sier sier Ulf Tore Hekneby, administrerende direktør i Harald A. Møller AS.

Audi e-tron er en knallsuksess i det norske markedet og kommer etter alt å dømme til å bli den mest solgte personbilen her hjemme i år.

Biler vil forsvinne

Hos Audi står elektriske e-tron nå for en svært stor del av salget. Det er ventet at det samme vil skje hos Volkswagen når de snart kan tilby to biler i den nye ID-serien: ID.3 som allerede er lansert og SUV-en ID.4 som ikke er langt unna.

For Skodas del er det enorme forventninger til den nye og elektriske SUV-en Enyaq. I tillegg til dette har VW, Skoda og Seat også en liten elbilmodell. Og mye mer er på gang.

Hvis importøren virkelig havner på 90 prosent elbil neste år, vil det nødvendigvis også bety at veldig mange modeller kommer til å forsvinne fra det norske markedet. Da snakker vi biler som ikke har elektrifisert drivlinje:

ID.3 er først ute i en stor elbiloffensiv fra Volkswagen. Bilen begynner nå å bli et vanlig syn på norske veier.

Var en selvfølge å ta inn alt

– Vi har allerede sett starten på dette. Bare hos Volkswagen har flere modeller blitt borte de siste årene. Golf som akkurat har kommet i ny versjon, selges for eksempel ikke i stasjonsvogn-utgave i Norge. Det hadde vært helt utenkelig, bare for noen år siden. Nå ser importøren at etterspørselen har falt kraftig. Og da er det heller ikke butikk å ta inn og markedsføre så mange modeller, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

– Men dette gjelder vel ikke bare for denne importøren?

– Nei, absolutt ikke. Her snakker vi en omfattende endring, som har kommet på kort tid. Lenge var det nærmest en selvfølge at man skulle ta inn alle de modellene som ble lansert på det europeiske markedet. Bare unntaksvis lot en norsk importør være å gjøre det. De siste årene har vi sett at nåløyet har blitt trangere. Dette handler om kroner og øre, om markedsandeler, prioriteringer og også hva man tenker om fremtiden. Og det er vel ikke veldig mye tvil om at den er elektrisk for Norges del, sier Møller Johnsen.

Arteon er en av modellene VW-importøren har sluttet å ta inn til Norge. Den får nok snart selskap av flere.

Bilmarkedet blir litt fattigere

Dermed er det grunn til å vente at svært mange bilmodeller vil forsvinne fra det norske markedet de neste årene. Særlig vil nok det skje hos merkene som har elbiler med stort salgspotensiale. De vil prioritere disse – og kutte i øvrige modeller.

– Det er også et europeisk perspektiv her. For å unngå store EU-bøter for utslipp, må bilprodusentene øke elbilsalget sitt kraftig de neste årene. Norge er liten i den store sammenhengen, men her er vi faktisk ganske viktige. Vi har allerede et marked som er modent for elbiler. I mange tilfeller selger de nesten seg selv. Det samme kan vi ikke si om de store europeiske markedene ennå. Derfor blir vi også prioritert, forteller Møller Johnsen.

– Er det noen spesielle bilmodeller du tror vil forsvinne først?

– Det mest nærliggende er å tenke de som ikke har elektriske alternativer. De ryker nok først. Dessuten endel nisjemodeller som ikke har stort salgspotensiale. Her blir kundegruppen som er igjen så liten at det rett og slett ikke er nok å hente. Det norske bilmarkedet vil bli mer begrenset, litt "fattigere". Men det er nok en utvikling vi bare må forholde oss til, sier Brooms redaksjonssjef.

