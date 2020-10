Vil varetektsfengsle Peter Madsen etter fluktforsøk

Drapsdømte Peter Madsen (49) blir fremstilt for varetektsfengsling etter at han tirsdag forsøkte å rømme fra Herstedvester fengsel.

Det opplyser dansk påtalemyndighet på Twitter.

Påtalemyndigheten vil be om at rettsmøtet går for lukkede dører, slik at offentligheten ikke har innsyn i det som blir sagt. Pressen vil motsette seg dette.

«Vi har ikke ytterligere kommentarer til saken før etter rettsmøtet», skriver de på Twitter.

Politiet fikk melding om Madsens fluktforsøk klokken 10.21 onsdag formiddag. Fem minutter senere var han iført håndjern og plassert i en grøftekant inntil et gjerde.

Madsen var utstyrt med det som lignet et bombebelte. Politiet tilkalte derfor sine bombeeksperter. De har foreløpig ingen grunn til å tro at beltet inneholdt sprengstoff.

Etter halvannen time, litt over klokken 13, ble Madsen ført bort fra stedet.

Madsen ble i 2018 dømt til fengsel på livstid for mishandlingen og drapet på Kim Wall, en svensk journalist som var invitert med på tur i ubåten Madsen hadde bygget selv.

UC3 Nautilus, en av verdens største privatbygde ubåter, var konstruert av Madsen, som på dette tidspunktet var mest kjent som oppfinner.

Drapet ble oppdaget etter en større leteaksjon etter Madsen og ubåten, som ble senket av dansken i forbindelse med drapet. Madsen nektet i rettssaken for å ha begått drapet, men har senere innrømmet det i en TV-dokumentar.