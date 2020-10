Nakstad slår tilbake mot utelivs-Oslo

Forskriften om avstand på serveringssteder sier at serveringsstedene skal sørge for at det er en meter mellom sitteplassene når gjestene kommer til stedet. Det står imidlertid ikke noe om at utestedet skal sørge for at avstanden holdes gjennom besøket.

I et brev til Helse- og omsorgsdepartementet ber Oslo kommune om en klargjøring. Fram til det vil ikke kommunen reagere på regelbrudd når det kommer til avstand, melder NRK.

– Det er en statlig regel, men det er klart det er kommunen som håndhever det. Enmetersregelen skal gjelde. Vi vet det er komplisert i praksis en del steder, men det må de faktisk overholde. Og det er et viktig krav, men vi vet det er vanskelig, sier byrådsleder Raymond Johansen til TV 2.

– Det er krevende

Dersom reglene brytes er det opp til kommunene å sanksjonere.

- Er det sånn at reglene brytes bevisst, så har man selvfølgelig en informasjonsplikt, en rettledningsplikt. Har man både rettleie informert og man bryter reglene, er det kommunen gjennom næringsetaten som kan komme med en midlertidig stenging av utestedet, sier Johansen.

– Hva er det dere er usikre på?

– Det er klart det er krevende. Hvis du går inn på hvilket som helst sted, og sjekker i praksis at man overholder, viser det seg at de som driver stedene sier det er vanskelig å holde åpent overhodet hvis du skal ha enmetersregelen. Men det er jo statlig myndigheter tydelige på at man må ha, sier Johansen.

– Regelen er krystallklar

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad mener på sin side at regelen er krystallklar.

– Den har nok blitt praktisert på litt forskjellige måter mange steder i Norge. Men regelen er krystallklar, og står i denne covid 19-forskriften, paragraf 14a, hvis man vil lese det selv, sier Nakstad.

– Der står det at serveringsbransjen skal legge til rette for at det er minst en meter avstand mellom gjestene. Med mindre de bor i samme hus. Og de skal også ha systemer for å informere gjestene sine om å oppretteholdeden meteren med avstand.

Han mener det er problematisk at regelen praktiseres forskjellig rundt omkring i landet.

– Det er problematisk fordi vi ser det smittetilfeller på utesteder, og hvis man ikke opprettholder den meteren der, så risikerer man smittetilfeller. Da kan det bli enda strengere tiltak, og det er det ingen som ønsker. Så jeg tror hele serveringsbransjen er tjent med å følge reglene, sørge for at vi ikke får smittetilfeller i serveringsbransjen.



– Da kan man drifte på en trygger måte, og flere kunder vil bruke den tjenesten og det tilbudet hvis man vet det er godt smittevern, sier Nakstad.