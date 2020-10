Tokmac roses etter Champions League-debuten – Thorstvedt tror han får muligheten for Norge snart

Barcelona - Ferencváros 5-1

Det ble et 1-5-tap i Champions League-comebacket for Ferencváros mot Barcelona, men Budapest-klubbens norske anrgiper, Tokmac Nguen, kan gå med hodet høyt hevet etter innsatsen på Camp Nou mot favorittlaget.

– Jeg prøvde å gjøre mitt beste. Målet for kampen var å se hvor jeg sto mot disse spillerne. Det er et veldig topp nivå, men jeg er veldig fornøyd, sier Tokmac Nguen i et intervju vist på V Sport etter kampen.

På 27-årsdagen skapte han trøbbel for Barcelona-forsvaret. Tidlig i kampen ble han spilt i bakrom, dro seg fint inn i banen og hamret ballen i krysset, men han ble avvinket for offside. Noen minutter senere satte drammenseren fint opp Isael, som hamret ballen i tverrliggeren.

I andre omgang løp han fra Gerard Piqué, som felte Tokmac som bakerste mann, ble utvist og laget straffespark som ledet til 1-3.

Ekspert: – Imponerende

Ekspertene i TV 2s Champions League-studio lar seg imponere.

– Det er en fyr helt uten respekt som springer rundt utpå der, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt på bildene av Tokmacs nøkkelinvolveringer i kampen.

– Det er en imponerende prestasjon. Gratulerer med dagen, for dette var mot en av verdens beste midtstoppere, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland, og sikter til utviste Piqué.

Den spanske sportavisen Marca trekker frem drammenseren og utroper han til Budapest-klubbens beste spiller. The Athletic-journalist Dermot Corrigan, som følger La Liga tett for nettstedet, mener Tokmac var den mest imponerende spilleren på Camp Nou i Champions League-oppgjøret.

– Jeg er glad på klubbens vegne etter første kamp i Champions League på 25 år. Vi viste oss frem enkelte stunder, så vi har noe å ta med oss videre, men det ble vanskelig mot verdens beste lag – mitt favorittlag, sier Tokmac Nguen, som ble hentet til ungarske Ferencváros fra Strømsgodset i fjor.

Aktuell for landslaget

Mange har ment at tiden er inne for at Tokmac får sjansen på det norske landslaget. Til kampene mot Serbia, Romania og Nord-Irland tidligere denne måneden var angriperen aktuell for en plass i troppen.

– Han var i bruttotroppen sist og ble ikke valgt i den endelige troppen, men jeg er rimelig trygg på at han får sjansen om ikke altfor lenge, sier Erik Thorstvedt i TV 2s Champions League-studio.

Neste mulighet til å få debuten for det norske landslaget kommer allerede neste måned når Israel, Romania og Østerrike er motstandere.

Før den tid venter Champions League-kamper mot Dynamo Kiev og Juventus.

– Bare å spille gruppespill i Champions League mot Barcelona og Juventus gir en enorm utvikling, så han er spennende å følge, sier Hangeland.

Tokmac står med sju scoringer og to målgivende på elleve kamper i alle turneringer så langt denne sesongen.