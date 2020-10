Haaland banket inn ny Champions League-scoring

Lazio - Dortmund 3-1

Forrige sesong scoret Erling Braut Haaland eventyrlige ti mål på åtte kamper i Champions League. Nå er nordmannen i gang igjen i den gjeveste klubbturneringen, men det holdt ikke til poeng borte mot Lazio.

– Dortmunds beste spiller. Mange var dårlige, men Haaland kan være bekjent av innsatsen. Jeg liker at han linker opp bedre og bedre med medspillerne, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland om Haalands forestilling i 1-3-nederlaget for Lazio.

Haaland ble lenge passet godt på av motstanderen, men 70 minutter ut i oppgjøret på Olympiastadion kom Haaland seg løs innenfor 16-meteren og banket inn Gio Reynas innlegg.

Bare fem minutter etter Haalands 1-2-redusering kontret Lazio inn 3-1. Ciro Immobile ble spilt i bakrom, før han satte opp Jean-Daniel Akpa Akpro, som økte italienernes ledelse.

Tidligere Dortmund-spiss Ciro Immobile ga Lazio ledelsen allerede i sjette spilleminutt, før Luiz Felipes stuss gikk i hodet til Marwin Hitz og sørget for selvmål for Dortmund-målvakten og 2-0-ledelse for Lazio.

Haaland hadde muligheter til å score flere mål, blant annet på en brukbar heading med drøyt ti minutter igjen å spille på stillingen 1-3.

– Braut hadde en bra dag. Han hadde et par nøkkelpasninger, som betyr at ballen blir gitt til noen som kommer til avslutning. Han hadde også tre skudd på mål, der ett av dem gikk inn, så Erling var faktisk god, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Erling Braut Haaland står med seks scoringer og tre målgivende på sju kamper i alle turneringer denne sesongen.

Alexander Sørloth var ubenyttet reserve for RB Leipzig i 2-0-seieren over Istanbul BB. Angeliño scoret begge målene for tyskerne. Fredrik Gulbrandsen kom ikke på banen for Istanbul BB.