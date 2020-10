Miley Cyrus (27) kommer med Metallica-album

I fjor sommer sang Cyrus «Nothing Else Matters» på Glastonbury festivalen i England, men nå tar hun kjærligheten for Heavy Metal-bandet til nye høyder.

27-åringen avslører under en samtale med Rick Owens i Interview Magazine at hun er tilbake i studio og jobber med et cover-album av Metallica. Hun forklarer at hennes kreative prosess nå er i full flyt etter at koronapandemien.

– Vi er så heldige å kunne fortsette å jobbe med kunsten vår under alt dette (pandemien, journ.anm). Først føltes det uinspirerende, og nå har jeg blitt helt tent, sier hun til Owens.

I det siste har Cyrus vært aktuell med flere coverlåter, blant annet Blondies «Heart of Glass» og The Cranberrys klassiker «Zombie».

Under intervjuet forteller hun også at Iggy Pop har vært en stor inspirasjon for henne.

– Folk spør meg hvem jeg har studert for bevegelsene mine på scenen, og jeg svarer alltid Iggy Pop, sier sangfuglen.