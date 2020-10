Slik kan fem minutter i frihet få store konsekvenser for ubåt-Madsen

Tirsdag morgen gikk alarmen i fengselet Herstedvester i Albertsund i Danmark, hvor Peter Madsen soner.

Han truet en av fengselets ansatte før han rømte fra fengselet til fots. Politiet ble varslet om rømingsforsøket klokken 10.21, og sendte alle tilgjengelige patruljer i retning fengselet.

– Klokken 10.26 lykkes en av våre patruljer å få kontroll på han, sa politiinspektør Mogens Lauridsen på en pressekonferanse tirsdag.

Peter Madsen soner en livstidsdom i fengsel etter å ha drept, seksuelt misbrukt og partert den danske journalisten Kim Wall.

Nå er han siktet for fluktforsøk. Selv om Madsen bare fikk fem minutter i frihet etter over tre år bak murene, vil det kunne få store konsekvenser for soningen hans.

– Mer isolert

Ifølge den danske straffelovens §124 risikerer Madsen fengsel i ytterligere to år, for å ha begått fluktforsøket.

I tillegg vil tirsdagens hendelser kunne få konsekvenser for en eventuell prøveløslatelse.

– Det kan få betydning for muligheten hans til å søke om prøveløslatelse, som han ellers kunne søkt om etter 12 år i fengsel, sier rettskorrespondent Trine Maria Ilsøe i Danmarks Radio.

I tillegg er det trolig at soningsforholdene han har levd med de siste årene, vil bli betydelig forandret fremover.

– Det kan ogå utover friheten og rettighetene han har mens han soner i fengselet. Han kan komme til å bli isolert i høyere grad, sier hun videre til DR.

Den vurderingen støtter også formannen for fengselsansatte, John Hatting, opp under.

– Min vurdering er at det blir en rå og kjedelig soning for han i lang tid fremover, sier Hatting til nyhetsbyrået Ritzau.

AKSJON: Da Peter Madsen rømte fra fengselet i Albertsund i Danmark utløste han en enorm og langvarig politiaksjon. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / AP)

Må bytte fengsel

Ifølge Danmarks Radio er det svært usannsynlig at Madsen vil fortsette soningen i samme fengsel som han forsøkte å flykte fra.

– Det er helt sikkert at han ikke kommer tilbake til Herstedvester Fængsel. Han må trolig i et fengsel med høyere sikkerhet, sånn som Storstrøm fengsel, hvor han tidligere har sonet. Der har han uttalt at han ikke ønsker å sone igjen, sier rettskorespondent Trine Maria Ilsøe til DR.

Dette er også John Hatting enig i, ettersom det er normal prosedyre å flytte en innsatt etter et fluktforsøk.

Tok gissel

På en pressekonferanse tirsdag ettermiddag redegjorde politiinspektør Mogens Lauridsen for det politiet kan slå fast om hendelsesforløpet.

Madsen truet fengselets ansatte med noe som lignet på en pistol.

Formannen for fengselsforbundet, Bo Yde Sørensen, sa at Madsen også tok en kvinnelig ansatt som gissel inne i fengselet.

– Våpenet så ekte ut, så fengselsbetjentene i porten turte ikke ta noen sjanser i forhold til gisselet, som de vurderte var i livsfare, og de valgte å låse ham ut gjennom porten, sa Sørensen til Extra Bladet.

Meldinger tyder også på at han skal ha ropt «bombe» under flukten.

UBÅT: UC3 Nautilus, en av verdens største privatbygde ubåter, var konstruert av Madsen, som var kjent som oppfinner. Drapet ble oppdaget etter en større leteaksjon etter Madsen og ubåten, som ble senket av dansken i forbindelse med drapet. Foto: Mads Claus Rasmussen

Falskt bomebelte

Politiinspektør Lauridsen sa at politiet fikk kontroll på Madsen idet han prøvde å ta seg inn i en hvit varebil cirka 500 meter fra fengselet. Politiet ble da oppmerksomme på noe som lignet på en bombebeltet, så bombegruppen ble tiltalt. Politiet avkreftet senere at Madsen hadde eksplosiver.

Fengselssjef Høegh Rasmussen opplyste at ingen ble skadd under rømningforsøket, men at hendelsen har gått innpå de ansatte.

Høegh Rasmussen sa også at fengselet skal gjennomgå sine sikkerhetsrutiner og undersøke om sikkerheten må skjerpes.

Vil undersøke

Justitsminister Nick Hækkerup har følgende kommentar til dagens fangeflugt:

”Tirsdagens fangeflugt er dybt alvorlig. Det siger sig selv, at dømte livstidsfanger, der har begået de værst tænkelige forbrydelser, ikke skal kunne slippe ud af myndighedernes varetægt. 1/4 #dkpol — Justitsministeriet (@justitsdk) October 20, 2020

Også den danske justisministeren Nick Hækkerup vil undersøke hvordan Peter Madsen kunne flykte fra fengselet.

Det sier seg selv at fanger som er dømt til livstid, og som har begått de verst tenkelige forbrytelser, ikke skal slippe unna myndighetenes varetekt. Derfor har jeg bedt om en redegjørelse slik at vi kan komme til bunns i hvordan dette fluktforsøket kunne skje, skriver han i en uttalelse på Twitter.

Hækkerup lover i tillegg at danske fengsler skal skjerpes mot fluktforsøk i tiden som kommer.