– Ingen spillere fikk sove etter det som skjedde

Skaden på Virgil van Dijk gikk hardt inn på Liverpool-troppen. Georginio Wijnaldum og Jürgen Klopp mener Jordan Pickford burde vært straffet for taklingen.

Onsdag starter Champions League-sesongen for Liverpool mot Ajax, men på pressekonferansen i forkant handlet det meste om det som skjedde i lørdagens møte med Everton da Virgil van Dijk ble langtidsskadet.

– Jeg er her for en Champions League-kamp, men dere kommer ikke med spørsmål om det. Nå kommer alle til å dømme oss, sier Jürgen Klopp.

– Vi gjorde ingenting galt i kampen, men vi er fortsatt den eneste som blir straffet. Det føles ikke riktig, det er ikke lett. Vi aksepterer skader, men kun i normale dueller, fortsetter Liverpool-manager.

Etter en vill takling fra Jordan Pickford måtte Virgil van Dijk ut.

Søvnløse Liverpool-stjerner

Dagen etter kom meldingen at midtstopperen må opereres for leddbåndskade. Det er ventet at forsvarssjefen kommer til å være ute i flere måneder.

– Vi er fortsatt knust. Dette var annerledes. Det er veldig vanskelig på grunn av måten det skjedde på. Alle sitter fortsatt med en dårlig følelse. Ingen spillere fikk sov etter det som skjedde på lørdag, sier Georginio Wijnaldum.

Wijnaldum kaller taklingen fra Pickford «dum».

– Jeg tror ikke at han ønsket å skade Virgil slik han gjorde, men han brydde seg ikke om hva som skjedde etterpå, sier nederlenderen.

Wijnaldum får støtte av manager Jürgen Klopp.

– Det skjedde noe som aldri skulle skjedd, og det er ikke første gang. Trolig er det heller ikke siste gang. Begge taklingene er vanskelige å akseptere, men vi kan ikke endre det nå, sier Klopp.

– De fire siste årene har vi ledet fair play-tabellen. Vi får ingenting for det. Folk vitser om det, men vi er i toppen på begge tabellene. Du kan spille fotball uten disse taklingene, mener Liverpools manager.

Etterlyser straff i etterkant

Pickford, som fullførte kampen, ble heller ikke straffet i etterkant.

– Dommeren så det ikke. Michael Oliver er en strålende dommer og han hadde den beste utsikten. Så glemte VAR regelen. Jeg ønsker ikke å se Everton-spillere bli straffet, men vi er alle enige om at dersom du gjør noe galt, må du leve med konsekvensene. Akkurat nå er det to som gjør det: Virgil og Thiago, sier Klopp.

Det er ikke klart hvor lenge Liverpool vil være uten Thiago, men han spiller ikke onsdagens kamp mot Ajax. Det gjør heller ikke Joël Matip.

I sluttminuttene ble Richarlison utvist etter en takling på Thiago Alcântara. Wijnaldum mener det ikke er første gang Everton spiller over grensen i Merseyside-derbyet.

– Vi vet at det er et derby, og alle vil vinne derbyet, men det var litt i overkant. Taklingen fra Richarlison på Thiago var også en stygg takling. Taklingene var uakseptable. Det gjør det vanskeligere å akseptere at de ikke blir straffet, sier Liverpools midtbanespiller.

Richarlison har tre kampers karantene for det direkte røde kortet han fikk.