Melania Trump avlyser oppmøte på grunn av koronasymptomer

Melania Trump skulle i utgangspunktet delta på President Trumps valgkampmøte i Pennsylvania, som skal avholdes natt til onsdag, norsk tid.

Ifølge CNN har førstedamen imidlertid sett seg nødt til å avlyse planene om sitt eget oppmøte.

– Formen hennes blir bedre for hver dag som går, men på grunn av en hoste, og for å være føre var, så kommer hun ikke til å delta på valgmøtet i dag, sier Stephanie Grisham, førstedamens sekretær.

Førstedamen skulle ikke tale på valgmøtet. Ifølge CNN skal hun heller ikke delta på noen kommende valgkampmøter i overskuelig fremtid.

Lenge siden sist

Om man ser bort ifra et republikansk møte ved Det hvite hus i august, så ville dette ha vært førstedamens første personlige opptreden på et valgkampmøte på mer enn et år.



Sist gang førstedamen stilte opp på et slikt arrangement, var da hun deltok på Trumps første valgmøte i hans andre presidentkampanje, i Florida i juni i fjor.

– Som en berg- og dalbane

I forrige uke skrev førstedamen om egne symptomer.

Melania fortalte at hun selv hadde lite symptomer da hun ble diagnostisert, men at symptomene traff henne «som en berg- og dalbane» i dagene etter den positive testen.

Førstedamen sa videre at hun var preget av kroppssmerter, hoste, hodepine og generell tretthet.

Melania og president Trump bekreftet selv at de var blitt smittet av koronaviruset 2. oktober.