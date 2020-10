Linn (37) da smittebomben smalt på sykehuset: – Tenkte at dette kunne bli stort

Linn Tjønsø (37) er konstituert overlege på medisinsk avdeling ved Hammerfest sykehus, som står midt oppe i et alvorlig koronautbrudd.

Hun forteller at det første smittetilfellet ved sykehuset ble oppdaget i begynnelsen av oktober. Varsellampene begynte for alvor å lyse da ytterligere to testet positivt på kort tid i forrige uke.

– Da fikk jeg en dårlig følelse. Vi har jo sett at når det først oppstår smitte et sted, så kan det utvikle seg raskt og voldsomt. Så da tenkte jeg at dette kunne bli stort, sier overlegen.

Totalt har 19 ansatte bekreftet smittet, mens 113 er i karantene. Det betyr at det nå kun er litt over 400 igjen av den opprinnelige staben ved sykehuset.

Rett fra foreldreperm

Da pandemien traff Norge i mars, var Tjønsø ute i foreldrepermisjon. Mens kollegene forberedte seg på det verste, satt hun hjemme og stelte med den nyfødte.

Da overlegen kom tilbake på jobb i september, ble hun slått av hvor annerledes arbeidsplassen hennes var blitt.

– Det som overrasket meg mest var resultatet av behov for avstand. Vanligvis kunne jeg snakke med kollegene i møter eller vi kunne huke tak i hverandre i gangen. Plutselig var møtepunktene med andre redusert til et minimum, sier hun.

I tillegg forteller Tjønsø at det var en utfordrende balanse å overholde smittevernreglene og behandle pasientene.

– Pasientbehandling krever jo at man tar på personene. Plutselig måtte jeg vurdere nødvendigheten av alt jeg gjorde, som jeg var vant til å gjøre på automatikk, sier hun.

ISOLERT: Linn Tjønsø (37) forteller at hun har gjort svært lite på fritiden siden smitteutbruddet. Hun begrenser kontakten med andre til den helt nærmeste familien. Foto: Privat

Ble plutselig leder

Da smitten ble et faktum i forrige uke fryktet ikke overlegen for å bli smitten selv, men for konsekvensene utbruddet skulle få for sykehuset.

– Jeg ble bekymret for hvordan smitten kunne spre seg på sykehuset og i bysamfunnet. Vi har vært veldig forskånet i Hammerfest og i resten av Finnmark. Vi var veldig forberedt i mars og april, men man klarer ikke være i full beredskap hele tiden. Det hadde vært stille lenge, så uansett hvor mye man blir fortalt at dette ikke er over - kommer det til slutt likevel som en overraskelse, sier hun.

Nå er mange av Tjønsøs kolleger enten smittet eller i karantene. Sykehuset er stengt for besøkende og alle planlagte behandlinger i nærmeste framtid er avlyst. Sykehussengene står tilnærmet tomme.

– Jeg har aldri vært med på at vi har måttet stenge sykehuset på denne måten før, så det er veldig spesiell situasjon, sier hun.

Utbruddet førte til at Tjønsø fikk helt andre arbeidsoppgaver enn hun er vant til. Plutselig fikk hun en lederfunksjon i den hardest rammede avdelingen i sykehuset.

– Jeg har ikke vært leder tidligere, så det er utfordrende. Det er en ting å måtte steppe inn som leder når noe uforutsett skjer i en normal situasjon. Å bli leder midt i en unntakssituasjon er veldig spesielt, sier hun.

– Vanskelig situasjon

Beredskapssituasjonen for Finnmarkssykehuset, som består av sykehuset i Kirkenes og Hammerfest og med klinikker i Alta og Karasjok, er som helhet gul.

Lokalt i Hammerfest er derimot beredskapen satt til rødt.

– Vi er i en vanskelig situasjon og det har vi vært siden torsdag. Vi jobber iherdig med smittesporing, men så lenge det kommer nye positive tilfeller har vi ikke kontroll, sier Malene Nicolaysen, som er kommunikasjonsrådgiver ved sykehuset.

Først ble bare nærkontakter av personer som er bekreftet smittet blitt testet for korona. Nå gjennomfører sykehuset massetesting av alle sykehusets ansatte.

– Vi er i en ganske presset situasjon. Ansatte jobber kontinuerlig med å gi informasjon til pasienter om behandlinger blir flyttet eller utsatt, sier Nicolaysen.

Til tross for at det er gjennomført omfattende smittesporingsarbeid i Hammerfest, har sykehuset foreløpig ikke greid å fastslå noen smittekilde.

RØDT: Totalt har 19 ansatte fått påvist smitte ved Hammerfest sykehus, der beredskapsnivået er hevet til rødt nivå. Foto: Finnmarkssykehuset / NTB

Drømmer om gjenåpning

Selv om Linn Tjønsø forteller at arbeidssituasjonen er krevende, opplever hun at alle sykehusets ansatte tar utfordringen på strak arm og situasjonen på stort alvor.

Nå ser hun frem imot å så smått begynne å planlegge for gjenåpning.

– Når vi får kontroll på smitten og folk tilbake fra karantene, kan vi jobbe med å finne et riktig tidspunkt for åpning slik at vi kan begynne å ta imot pasienter igjen, sier hun.

På fritiden holder Tjønsø seg borte fra samfunnet, og dyrker i stedet tiden med den nærmeste familien.

Antallet bekreftet smittet med korona i Hammerfest komme er torsdag oppe i 29 personer. Antall innlagte pasienter er fire.

Selv om sykehuset får slått ned smitten, forbereder Tjønsø seg på en hektisk tid fremover.

– Med så mange smittede blir det naturlig nok en del nærkontakter, så vi vil nok se i nærmeste fremtid at flere utvikler sykdom. I tillegg er det smitte i samfunnet rundt sykehuset. Flere vil trolig ha behov for sykehusinnleggelse i tiden som kommer, sier hun.