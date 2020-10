Stefan Johansen ute i kulden: Ikke tatt med i Premier League-troppen

Da Fulham offentliggjorde sin 25-mannstropp i Premier League tirsdag kveld, var ikke Norges landslagskaptein Stefan Johansen blant navnene.

Det betyr at Johansen ikke får spille klubbfotball før tidligst når overgangvsinduet åpner i januar.

Stefan Johansen har kontrakt med Fulham frem til sommeren 2022. Ifølge The Athletic var Fulham villige til å slippe nordmannen i sommer, men 29-åringen var fortsatt Fulham-spiller da overgangsvinduet stengte.

Johansen har spilt to kamper for Fulham i Ligacupen denne sesongen, men i fjerde runde røk London-klubben ut for byrival Brentford.

Fulham har også utelatt Josh Onomah og Jean Michaël Seri fra troppen.

Forrige sesong spilte han 36 kamper i alle turneringer, men han slet med spilletid i oppstarten etter koronapausen. Han var ikke involvert i playoffen som endte med at Fulham rykket opp.

Johansen slet med spilletid i Premier League også sist Fulham var oppe. Da ble han lånt ut til West Bromwich i Championship midtveis i sesongen.

Fulham ligger sist i Premier League med ett poeng etter fem kamper.

Johansen startet for Norge i 1-2-tapet for Serbia i EM-playoffen tidligere denne måneden. I etterkant måtte han tåle kritikk for en svak kamp. Han fikk ikke spilletid i de påfølgende kampene mot Romania og Nord-Irland.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær har for øvrig utelatt Sergio Romero og Phil Jones fra lagets Premier League-tropp.