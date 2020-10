Rashford avgjorde mot PSG igjen: – En stor stund for Solskjær

Marcus Rashford sørget for at Manchester United seiret 2-1 i Paris.

PSG - Manchester United 1-2

Ole Gunnar Solskjær traff godt med kampplanen mot stjernegalleriet til Paris Saint-Germain og Manchester United gikk seirende ut i Champions League-returen.

Se sammendraget øverst i saken!

Manchester United tok ledelsen ved Bruno Fernandes på straffespark, men i andre omgang headet Anthony Martial ballen i eget mål etter et hjørnespark.

På tampen av kampen rykket Marcus Rashford seg fri og banket ballen i mål fra seksten meter. Da klarte ikke PSG å svare og Manchester United vant 2-1 på Parc des Princes.

Matchvinneren var i godt humør etter seieren.

– Det er selvsagt en fin følelse. Det viktigste er at vi vant kampen. Det er bare den første kampen, men vi har satt oss selv i en god posisjon i gruppen. Vi må ta med oss den gode konsentrasjonen til de neste kampene, sier Rashford til BT Sports.

– Det er en drømmestart på Champions League-eventyret for Manchester United. De kom til semifinale i Europaligaen forrige sesong. Kanskje har de noe stort på gang i denne sesongen av Champions League, kommenterte Øyvind Alsaker.

Rashford var samme mann som sørget for mirakelet i Paris, da Manchester United lå under 0-2 sammenlagt, men snudde til 3-3 og gikk videre til kvartfinale i Champions League for to sesonger siden. Den gang avgjorde Rashford fra krittmerket.

Straffedrama

Etter 20 minutter ble Anthony Martial felt i sekstenmeteren.

Kaptein Bruno Fernandes gikk frem for å ta straffesparket, men Keylor Navas reddet forsøket. Problemet til PSG-keeperen var at han var utenfor streken i det straffesparket ble tatt.

– Reglene er klare og det blir dømt oftere på nå, kommenterte Petter Myhre.

Dermed fikk portugiseren et nytt forsøk. Denne gangen var 26-åringen sikker og United tok ledelsen på Parc des Princes.

TIDLIG UTE: Keylor Navas var for rask på det første straffesparket til Bruno Fernandes. Keeperen må ha en fot på streken i det straffesparket blir tatt. Foto: TV 2 Sport 1

– Det er imponerende psykisk. Han har bommet to på rad her og går frem og setter straffesparket sikkert i mål. Da kan de juble, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

Klønete selvmål

Manchester United og PSG skapte begge gode sjanser i første omgang, men etter hvilen satte PSGs stjernegalleri de røde djevlene under press.

Etter et hjørnespark var Martial klønete og uheldig da han headet ballen i eget mål på første stolpe, helt upresset ni minutter ut i omgangen. Dermed var lagene like langt i den franske hovedstaden.

– Han kommer helt feil i timinga der. Det er ingen som dytter eller forstyrrer han. Det er en merkelig manøver fra Martial, kommenterte Pertter Myhre.

Like før slutt sørget Marcus Rashford for at Manchester United vant 2-1 med en scoring fra distanse.

Nysigneringen Alex Telles fikk litt over en time i Manchester United-debuten sin.

Den andre kampen i gruppen mellom Alexander Sørloths RB Leipzig og Istanbul Basaksehir endte med seier til Bundesliga-klubben.

Angeliño scoret begge målene i 2-0-seieren. Sørloth var ubenyttet reserve for tyskerne.

Chelsea var det andre Premier League-laget som var i aksjon denne tirsdagen. De spilte 0-0 hjemme mot Sevilla i en sjansefattig kamp.