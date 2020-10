Raymond er ute av Farmen: – Derfor tapte jeg med vilje

Anleggsarbeider Raymond Røskeland (37) fra Osterøy har blitt sammenlignet med Farmen kjendis-vinner Lothepus i årets Farmen-sesong.

Men i søndagens episode måtte Røskeland forlate gården etter å ha tapt for førstekjempe Daniel Viem Årdal (30) i slegge. Det var et planlagt tap i tvekampen, ifølge andrekjempen.

– Alle TV-seere og alle forpakterne inne på gården har sett hvordan jeg kan bruke en slegge. Hele verden ser at jeg gjorde dette med vilje, forteller Røskeland til TV 2 rett etter tvekampen.

TAPTE: Røskeland hevder han tapte tvekampen i slegge mot Viem Årdal med vilje. Foto: Alex Iversen/TV 2

Tenkte med hjertet

Røskeland har de siste dagene hevdet at det var 97,5 % sjanse for seier i tvekampen, siden han bruker slegge i sitt arbeid som anleggsarbeider.

Slik forklarer han tvekamp-tapet, som han hevder var med vilje:

– Jeg var ikke sikker på om jeg skulle følge hjertet eller om jeg skulle følge fornuften å slå han rett ut og sende han hjem. Men Daniel har hatt Farmen som en guttedrøm og har søkt tre ganger før. Så jeg lot Daniel vinne, samtidig som jeg viste for meg selv at jeg klarte å tenke med hjertet, sier Røskeland.

VANT: Årdal gikk seirende ut av sleggekonkurransen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Daniel: – Raymond er en dårlig taper

Årdal er ikke enig i at Røskeland tapte med vilje for å la han få komme tilbake på Samsjø gård.

– Jeg vet ikke hva han gjorde, men jeg hadde slått han i slegge uansett hvor hardt han hadde prøvd. Det eneste jeg tenker er at han er en dårlig taper når han sier noe sånt, svarer Årdal på telefon til TV 2.

Røskeland står på sitt.

– Da Mads Hansen var usikker på om han skulle godkjenne én av spikrene til Daniel, stod jeg å sa: «La den være nedi». Og i det øyeblikk vi fikk den godkjent, så sa jeg «YES!», forteller Røskeland.

– Det var ikke noe jeg fikk med meg i alle fall. Jeg hadde fokus på mitt, sier Årdal.

Vendepunktet

I fem uker har TV-seerne fått se Røskeland og Årdal i stadig nye krangler inne på gården. Men ifølge Røskeland begravde de stridsøksen rett før tvekampen.

– Daniel og jeg har vært som hund og katt. Det har vært mye rart som har skjedd inne på gården. Tobakk som er borte, stjeling av sukker, baksnakkingen og rykter. Jeg har trodd at Daniel har stått bak meste, men det tror jeg ikke lenger. Jeg tror for eksempel at det er Inger Cecilie som har gjemt unna tobakken, mens hun skylder på Daniel. Og det ble vendepunktet for meg når det kommer til Daniel. Jeg velger nå å stole på ham, sier Røskeland.

Svarer på kritikken

Røskeland har fått mye kritikk for arbeidsinnsatsen sin på gården av flere deltakere. Det mener anleggsarbeideren fra Osterøy er fullstendig feil.

– Jeg har jobbet mye her inne. Hvert eneste prosjekt som jeg har hatt hovedansvaret for, har blitt bestått. Jeg har også jobbet netter, da jeg spikket safthuset-skiltet. Da jobbet jeg 50 timer i strekk med en sovepause på halvannen time, forteller Røskeland.

– Hadde du vært en verdig vinner av Farmen?

– Jeg føler 100 prosent at jeg hadde vært en verdig vinner av Farmen med de deltakerne som er der inne, sier 37-åringen.

– Dødsgira på Torpet

Selv om Røskeland har vært i mange høylytte krangler inne på gården, har han bare godord å si om reality-konseptet der deltakerne lever i år 1920.

– Farmen har vært fantastisk og mye bedre enn jeg kunne drømt om. Alle ting, om du blir trist eller glad, blir 100 ganger forsterket. Så det er virkelig en reise som alle bør prøve, sier Røskeland.

– Hvem håper du å se i finaleuka?

UTFORDRER: Asle Kirkevoll (63) er én av utfordrerne som kom inn på gården denne uka. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Daniel, Kjetil, Tove, Asle, presten Thor og meg. Asle er utfordrer, men han står på og jobber. Han er min etterkommer, og det var litt av grunnen til at jeg tok det valget jeg gjorde i dag, for jeg vet at han kan utfylle og jobbe slik som jeg har gjort. Gjengen er i beste hender, sier Røskeland.

Etter tvekampen fikk Røskeland beskjed av programleder Mads Hansen at han nå får en ny sjanse til å komme tilbake på Farmen.

På Torpet skal han kjempe mot de tre tidligere Farmen-deltakerne Karianne Amlie Wahlstrøm (29), Mathias Scott Pascual (27) og Olav Harald Ulstein (58), som helt siden starten har forsvart sin plass i konkurransen.

– Jeg er dødsgira på å komme meg videre til Torpet, avslutter 37-åringen.

