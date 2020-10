Froome-kollaps: – Det er rett og slett en tragedie

Med én kilometer igjen rykket Primož Roglič ifra på avslutningen av den første etappen av Vuelta a España. Sloveneren vant etappen og kan kle seg i den røde ledertrøyen på morgendagens etappe.

Chris Froome var tilbake i sin første Grand Tour siden 2018, etter å ha blitt vraket fra årets utgave av Tour de France.

På den første etappen av Vuelta a España ble det ingen drømmecomeback for briten.

Med 17 kilometer igjen til mål slet mannen som har vunnet fire Tour de France, to Vuelta a España og en Giro d'Italia.

– Det er rett og slett en tragedie, men det er kanskje som forventet, kommenterte Christian Paasche i det bildene viste en Froome som hadde problemer med å holde halen av hovedfeltet.

– Ja, vi kan avskrive et resultat. Han sliter med å finne tilbake til den formen han hadde håpet på, sier ekspertkommentator Mads Kaggestad.

Dette er det siste Grand Tour-rittet for Froome i Ineos Grenadiers, tidligere Team Sky. Til neste sesong skal Froome kjøre for Israel Start-Up Nation.

– Tenk på hvor stor rytter han er. Nå blir han frakjørt og klarer ikke å henge med, men han gir ikke seg. Han viser ikke demonstrativt at han bare er her for trening. Han viser at han gir alt for å komme sterkere tilbake i 2021, sier Mads Kaggestad.

Froome er med i Spania Rundt for å kjøre for Richard Carapaz. Sistnevnte var med i en gruppe på åtte som kjempet om etappeseieren.

Der var Primož Roglič i egen klasse og vant etappen.