Amerikanerne kan skremmes fra å stemme: – Minner om autoritære regimer

Koronapandemien har snudd det amerikanske valget på hodet, både for kandidatene og velgerne. Av smittevernhensyn vil rekordmange forhåndsstemme, enten ved valglokalene eller med post.

Gjennom valgkampen har Donald Trump gjentatte ganger sådd tvil rundt gyldigheten av valgresultatet, og presidenten mener poststemmer fører til økt fare for valgfusk. Det finnes ingen bevis for presidentens anklager.

«Army for Trump»

Under den første presidentdebatten ba Trump tilhengerne sine om å «gå inn i valglokalene og følge nøye med», et utsagn som fikk flere til å sperre opp øynene.

Presidentens kampanje har også lansert «Army for Trump» – et initiativ som oppfordrer presidentens tilhengere til å overvåke valglokalene.

– Vi vet at demokratene vil benytte seg av sine skitne triks på valgdagen for å forsikre seg om at president Trump ikke vinner. Vi kan ikke la det skje. Derfor er målet vårt å være på hvert valglokale i hele landet, sier Erin Perrine, talsperson for Trump-kampanjen ifølge Los Angeles Times.

Entusiastiske Trump-velgere utenfor et valglokale i Florida. I Philadelphia ble presidentens tilhengere litt for ivrige. Foto: Maria Alejandra Cardona/REUTERS

Forrige måned ble en gruppe av Trumps uoffisielle valgobservatører bortvist fra valglokaler i Philadelphia, skriver USA Today. Valgorganisasjoner har lite til overs for Trump-kampanjens taktikk.

– Budskapet er tydelig. Trump oppfordrer tilhengere sine til å dukke opp og skremme velgere, sier Tiffany Muller, leder i stemmerettighetsorganisasjonen Let America Vote til LA Times.

Velgerundertrykkelse

Taktikken er et eksempel på velgerundertrykkelse, som går ut på å hindre mennesker fra å stemme.

– Republikanerne har holdt på med dette lenge, man vet at man er tjent med lav valgdeltakelse blant minoriteter. Det som er nytt nå er at Trump har gjort dette til en åpenlys kamp og sier rett ut at han ikke vil at folk skal stemme, sier Ketil Raknes, forfatter og høyskolelektor ved Høyskolen i Kristiania til TV 2.

Få stemmelokaler er en mulig form for velgerundertrykkelse, og tvinger velgerne til å reise langt for å stå i lange køer. Her i Nord-Carolina tidligere denne måneden. Foto: Jonathan Drake/REUTERS

Mens velgerundertrykkelse har blitt spesielt aktuelt før årets presidentvalg, understreker Raknes at dette ikke er et nytt fenomen i USA.

– Det var først i 1964 at USA ble et fullverdig demokrati, da alle amerikanere fikk stemmerett. Men også etter dette har man en tradisjon for å forhindre at minoriteter stemmer. Etter hver som flere og flere hvite mennesker har stemt republikansk, har republikanerne ført en mer aktiv velgerundertrykkelse av minoriteter, poengterer Raknes.

Elitesoldater ved valglokalene

Selv før presidentens utsagn på direktesendt TV, var det allerede registrert flere uønskede hendelser ved stemmelokalene rundt omkring i landet.

I Minnesota har et privat sikkerhetsselskap hyret tidligere elitesoldater som vakthold utenfor valglokalene. Myndighetene frykter de bevæpnede vaktene vil skremme velgere, og sår tvil om hvorvidt vaktholdet i det hele tatt er lov.

– Nærværet av bevæpnede, innleide sikkerhetsvakter ved valglokalene er en skremselstaktikk og strider mot loven, sier Minnesotas statsadvokat Keith Ellison til Washington Post.

Tungt bevæpnede medlemmer av Boogaloo Boys demonstrerte utenfor delstatsbygningen i Lansing, Michigan forrige helg. Flere frykter at de samme gruppene dukker opp på valgdagen. Foto: Seth Herald/AFP

I Virginia blokkerte en gruppe Trump-tilhengere inngangen til stemmelokalet, og velgerne måtte eskorteres inn av myndighetene. Både velgere og valgansatte opplevde hendelsen som «skremmende», skriver Washington Post.

Frykter høyreekstreme

Det er ikke bare presidentens utsagn som får amerikanere til å frykte kaos på valgdagen. Bevæpnede borgerverngrupper har vært synlig i flere amerikanske byer de siste månedene, enkelte ganger med dødelig utfall. Nå fryktes det at de samme gruppene vil skape trøbbel på valgdagen.

En undersøkelse gjennomført av Ipsos for Axios viser at nærmere en tredjedel av afroamerikanere, latino-amerikanere og asiater er redd for å bli møtt av bevæpnede borgerrettighetsgrupper på valgdagen.

– Vi har lenge sett at hvite nasjonalister utgjør en direkte trussel, særlig for minoriteter, innvandrere og LHBT-grupper, men også for demokratiske institusjoner, sier Lindsay Schubiner, leder i borgerrettighetsgruppen Western States Center til Axios.

Ifølge Schubiner skal flere bevæpnede borgerverngrupper, deriblant høyreekstreme Oath Keepers og 3 Percenters, planlegge å dukke opp ved stemmelokaler på valgdagen.

– Autoritære regimer

Raknes mener det står dårlig til med demokratiet i USA.

– Dette minner om autoritære regimer. Væpnede folk utenfor stemmelokalene er ulovlig etter internasjonal valglovgivning, som er veldig tydelig på dette. Det Trump ønsker ved å oppfordre til dette, er nettopp å skape frykt blant minoritetsvelgerne, sier Raknes.

Han påpeker at hvite amerikanere utgjør en mindre og mindre del andel av den amerikanske befolkningen. Dette får konsekvenser for det politiske landskapet i USA.

– Jo flere som stemmer i USA, jo verre blir det for republikanerne. Hadde alle minoriteter stemt i USA ville de tapt med et valgskred, både presidentvalget og i Senatet, mener Raknes.

Tar grep

For å dempe trusselen innfører flere delstater en rekke ekstraordinære tiltak for å unngå en «perfekt storm» den 3. november. Beredskapen vil være økt over hele USA, men myndighetene er samtidig klar over at et høyt oppbud av sikkerhetsstyrker kan virke skremmende for velgerne. En tredjedel av afroamerikanere er også redd for å bli arrestert av politiet ved valglokalene.

– Vi har en god sikkerhetsplan, men samtidig er vi veldig bevisst på at ingen skal være redd for å dukke opp, sier Michigans valgansvarlige Joeclyn Benson til USA Today.

Mens føderale lover forbyr alle handlinger som kan «skremme, true eller tvinge en person» fra å benytte stemmeretten, er det stor forskjell på de ulike valglovene fra delstat til delstat.

– Hver delstat står fritt til å avgjøre hvordan de gjør ting. Det åpner for forvirring i hvordan man skal stemme, men også lokal kreativitet for å aktivist undertrykke velgere, forteller Raknes.

Forbyr våpen

Et illustrerende eksempel er våpenlovgivningen. I en rekke delstater er det ingenting som hindrer amerikanerne fra å bære våpen på parkeringsplassen utenfor stemmelokalet.

Det betente klimaet før valget har fått myndighetene Michigan til å ta grep. Tidligere denne måneden ble 14 menn arrestert for et planlagt kidnappingsforsøk mot delstatens guvernør Gretchen Whitmer. Nå er våpen forbudt i en tretti meters omkrets av valglokalene delstaten.

– Synet av våpen i valglokalene kan virke forstyrrende og skremmende på velgerne, valgansatte og andre som er tilstede, sier Benson til CBS.

En bevæpnet militsgruppe tok seg inn i delstatsbygningen i Michigan for å demonstrere mot koronatiltak i mars. Nå er flere av dem pågrepet for kidnappingsforsøk. Foto: Seth Herald/AFP

Tanken på bevæpnede velgere får Kristen Clarke, leder i stemmerettighetsorganisasjonen Lawyers Committee for Civil Rights Under Lav, til å grøsse.

– Det er en eksplosiv, farlig og giftig situasjon, sier Kristen Clarke til USA Today. Hun er særlig bekymret for sikkerheten til minoriteter.

I Clark County, Nevada har man doblet antall valgansatte, for å sikre rask responstid dersom en uønsket situasjon skulle oppstå.

– Vi er alltid bekymret bekymret for enhver type skremselstaktikk ved stemmelokalene og vi har alltid hatt en plan for å begrense dette. Men dette valget er unikt, sier valgansvarlig Joe Gloria.

Demokrati i forfall

De kaotiske og uoversiktlige bidrar også til at det er svært vanskelig å spå utfallet av årets valg.

– Hvis valget hadde blitt avviklet på en normal måte, kunne vi i mye større grad sagt hvordan utfallet blir. Men siden systemet er så lite effektivt, hvor velgere mister stemmeretten, man forsøker å ugyldiggjøre poststemmer og skremmer velgere, er dette tilnærmet umulig, mener Raknes.

Uavhengig av utfallet på valgdagen, mener Raknes at den kaotiske stemmesituasjonen vitner om at USA er et demokrati i forfall.

– Det amerikanske demokratiet svekkes gradvis. Det finnes ingen oppgående demokratier som aktivt forhindrer folk fra å stemme. På alle rangeringer som klassifiserer demokratier synker USA på listen, avslutter høyskolelektoren.