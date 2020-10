Startskudd for Norges dyreste byggeprosjekt på land

De har møtt enorm kritikk fra fagmiljøet og over 20.000 ansatte. Likevel valgte styret i Oslo universitetssykehus å si ja til forprosjektet til det som skal bli et nytt storsykehus i Oslo.

Styret i Oslo universitetssykehus stemte i dag for å starte forprosjektet for å bygge et nytt storsykehus i Oslo.

Dette skjer til tross for at tillitsvalgte for til sammen 20.000 ansatte stemte mot. De mener planene er presset frem, og at konsekvensene av nedleggelse og flytting ikke er tilstrekkelig belyst og utredet.

Ledelsen i OUS mener på sin side at planene er gode.

– Min vurdering nå er at det beste for OUS er at vi jobber for å realisere de vedtatte planene. Det er en mulighet til å få nye bygg og nye løsninger for pasientbehandling, utdanning og forskning. Det er en mulighet til å videreføre OUS som storebror i sykehus-Norge med i hovedsak de funksjonene vi kjenner i dag, skriver Administrerende direktør i Oslo Universitetssykehus, Bjørn Atle Bjørnbeth til TV 2.

Den økonomiske rammen på prosjektet ligger nå på 32,02 milliarder kroner (2018-priser). I tillegg til dette kommer kostnader knyttet til kjøp av tomt på Aker.

Prislappen gjør at byggeprosjektet blir et av Norges aller dyreste på land. Motstanderne av prosjektet tror det vil bli enda dyrere, og spår et skandaleprosjekt.

– Det er ikke tatt hensyn til smittevern eller en potensielt ny epidemi. Man trenger plass, fleksible løsninger og kapasitet. Disse planene vil resultere i store tilleggskostnader i et allerede dyrt prosjekt, sier leder for Redd Ullevål sykehus, Lene Haug, til TV 2.

Selv om staten har bestemt seg for å legge ned Ullevål og bygge ut to nye, er det til slutt Oslo bystyre som har siste ord når det gjelder utbyggelsen.