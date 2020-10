Trimming av bilmotorer har blitt gjort i veldig mange år. De siste par tiårene har såkalt chiptuning kommet for fullt. Enkelt sagt endrer man på ulike innstillinger - for å få flere hestekrefter og økt dreiemoment. Dette kan også påvirke utslipp og forbruk.

Statens vegvesen og politiet har i dag aksjonert mot to chiptuningaktører. Målet for aksjonen var å avdekke om det foregår ulovlig verksteddrift.

– Vi har over tid sett en økning i antall aktører som tilbyr trimming av kjøretøy og utkobling av motorens rensesystemer for eksosen. Dette er godkjenningspliktig arbeid, og det krever at virksomhetene er godkjent og oppfyller gjeldende krav. Det er viktig at kundene er klar over at denne type modifikasjoner kan føre til at kjøretøyet blir ulovlig å bruke, sier Jon Molnes i Statens vegvesen.

Må være godkjent

Det var to virksomheter i Vestfold og Telemark fylke som ble kontrollert.

– Nå vil politiet etterforske saken opp mot ulovlig verksteddrift. De som har tunet eller modifisert bilen sin hos disse to firmaene kan bli kalt inn til kontroll hos Statens vegvesen. Bileier må da fremlegge dokumentasjon på at kjøretøyet er i forskriftsmessig stand, sier Molnes.

For at et trimmet kjøretøy skal være lovlig, er det et krav at kjøretøyet skal være godkjent hos en av Statens vegvesens trafikkstasjoner etter trimmingen. Den nye effekten skal være skrevet inn i vognkortet.

Det kan være morsomt – og bli kjempedyrt

Chiptuning er en relativt enkel og i mange tilfeller effektiv måte å få mer krefter ut av en bilmotor på. Foto: Statens vegvesen.

– Kundene blir lurt

Det er etter hvert ganske mange virksomheter over hele landet som tilbyr såkalt chiptuning, som betyr at man går inn og endrer den elektroniske motorstyringen. Hensikten med dette er å få mer effekt ut av motoren. Ulempen er at dette også kan endre motorens avgasser.

- Kundene blir lurt når aktører uten godkjenning hevder at chiptuning er lovlig, og må ta konsekvensen av det. Det er bileier som har ansvar for å dokumentere at utslippene fra motoren er innenfor de kravene som bilen opprinnelig er godkjent med, sier Molnes, i en pressemelding.

Slik dokumentasjon må innhentes fra bilprodusenten eller et laboratorium med offentlig godkjenning.

Slik styler og tuner du IKKE bilen din

Mange tusen kjøretøy

- Hvis slik dokumentasjon ikke er mulig å oppdrive, må bileier tilbakestille motoren til originalstand hos et godkjent verksted og kunne dokumentere dette når bilen er til kontroll på en av Statens vegvesens trafikkstasjoner, sier Molnes.

Mange av aktørene som tilbyr trimming og modifisering av kjøretøy har ikke nødvendig verkstedgodkjenning fra Statens vegvesen.

– På grunn av omfanget denne typen virksomhet har fått, har vi grunn til å tro at det ruller mange tusen kjøretøy som er ulovlig trimmet eller modifisert på norske veier, sier Molnes.

Mange tusen nordmenn har fått mer krefter i bilen, ved hjelp av tuning.

Begjært avskiltet

Ifølge Statens vegvesen markedsførerer mange av tuningaktørene også at de kobler bort eller fjerner renseutstyr som partikkelfiltre, som de fleste dieselbiler har.

- Partikkelfiltre må vedlikeholdes og i mange tilfeller byttes ut når bilen har blitt noen år gammel. Det har nok vært fristende for mange å bare koble bort dette renseutstyret, fremfor å gjøre en dyrere reparasjon. Konsekvensen er imidlertid at avgassene blir mye høyere enn bilen er godkjent med. Der vi oppdager at renseutstyret er koblet bort, vil bileier få beskjed om at dette må kobles til igjen, før bilen kan godkjennes på en trafikkstasjon, sier Molnes.

Biler som ikke blir fremstilt for kontroll etter innkalling fra Statens vegvesen, vil bli begjært avskiltet.

