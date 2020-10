Regjeringen forlenger støtteordning for reiselivet ut året

Reiselivsbedrifter med omsetningsfall på mer enn 40 prosent får dekket deler av faste og uunngåelige kostnader i regjeringens kompensasjonsordning til reiselivet, sier Nybø på en pressekonferanse tirsdag.

– Reiselivet er en av bransjene som er hardest rammet av koronapandemien. Den har fortsatt behov for støtte, og for å identifisere tiltak som kan stimulere og hjelpe bedriftene har vi hatt tett dialog med partene i arbeidslivet, sier hun og legger til at det er de bedriftene som er hardest rammet som faller inn under den nye ordningen.

Dyrere enn først antatt

Ordningen har en ramme på 1,4 milliarder kroner, noe som er 400 millioner kroner mer enn først antatt.

Som eksempel vil et foretak med 1 million kroner i faste kostnader og et fall på 80 prosent, få kompensert 40 prosent eller 400.000 kroner.

NHO, Virke og SMB Norge deltar på pressekonferansen.

Støtter ordningen

− Denne ordningen gir fortsatt liv til håpet om at bredden av norsk reiseliv skal overleve pandemien. Derfor støtter vi ordningen, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

Denne ordningen langt fra perfekt, mener han.

– Vi har spilt inn at alle virksomheter med stort omsetningsfall bør få sin søknad prøvet. Men med denne ordningen vil store handels- og tjenesteaktører tilknyttet reiseliv og event bli ekskludert bare fordi de er for store. At disse ikke er inkludert får store konsekvenser for, for eksempel, Ullensaker kommune hvor arbeidsledigheten er skyhøy, sier Horneland Kristensen.

– Fordi det aller viktigste er å holde liv i levedyktige bedrifter i disse næringene, mener vi det er feil at regjeringen har satt et lavt tak på kompensasjonsordningen. Nå er Europa rødt på kartet, ordrebøkene i reiselivet er tomme og ingen vet hva som venter dem i årets siste måneder.

Kristensen mener det er viktig at ordningen videreføres i 2021.

– Den usikkerheten og risikoen bør ikke bedriftene bære alene. Derfor vil vi jobbe videre med å få forbedret ordningen slik at den treffer hele bredden av norsk reiseliv og event. Det er også viktig å understreke at denne ordningen bare gjelder de siste tre månedene i 2020, og krisen er langt fra over, sier han.

NHO fornøyde

NHO Reiseliv er glade for at regjeringen nå har fått avklart innholdet i kompensasjonsordningen for høsten, men skulle gjerne hatt en enda høyere dekningsgrad.

administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Det ble tydelig at den milliarden som ble lansert i september ville gitt en for lav kompensasjonsgrad, 30 prosent dekning av faste kostnader. Det er positivt at Regjeringen hevet beløpet med 300 millioner til en dekningsgrad på 50 prosent, det samme som i august, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

Saken oppdateres!