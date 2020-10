Dette sa Haaland til Hauge før Milan-overgangen

Se utdrag av pressekonferansen med Hauge i vinduet øverst!



– Det var en fantastisk følelse å signere for Milan. Erling Braut Haaland er en venn av meg og jeg snakket med ham før overgangen. Han sa jeg måtte ha det gøy og jobbe hardt mens jeg ventet på at overgangen skulle gå i orden, sa Jens Petter Hauge da han ble presentert tirsdag.

Bodøværingen er henrykt over å ha signert for den italienske giganten, og innrømmer at spranget fra Aspmyra til Stadio Giuseppe Meazza er stort.

I helgen kunne han fra benken se sitt Milan slå Inter i det sagnomsuste derbyet – som går under navnet Derby della Madonnina.

– Forrige gang jeg spilte et derby, så var det i Norge. Å se et her i Milan var nytt for meg. Det var en god opplevelse å komme seg til stadion og møte fansen, svarer Hauge.

Videre forteller kantspilleren at han ønsket å vise seg frem da Bodø/Glimt møtte Milan i Europaliga-kvaliken.

– Kampen mot Milan var en mulighet for meg til å vise frem mine ferdigheter, sier Hauge

Som ikke lar seg skremme av klubbens store stjerner.

– Konkurranse med andre spillere skremmer meg ikke. Konkurranse er bare positivt og jeg må forbedre ferdighetene mine hver dag. Jeg vil si at konkurranse motiverer meg, fullfører bodøværingen.

Vil nå toppen med Milan

Den tidligere Bodø/Glimt-spilleren legger ikke skjul på at målet er å nå toppen.

– Med den kvaliteten vi har i laget så kan vi nå langt. Jeg vil være en del av et ambisiøst lag som spiller bra og presser grensene. Jeg håper dette er et av mange gode år som kommer, sier Hauge.

Han har signert en femårsavtale med Milan og fikk sin debut mot Spezia 4. oktober.

21-åringen har fått draktnummer 15.