00 00 00 00

Natt til fredag klokken 03 norsk tid møtes USAs president Donald Trump og utfordrer Joe Biden til sin andre og siste debatt. Etter at den første debatten ble preget av krangling og gjentatte avgjørelser, har debattkommisjonen nå tatt grep: i starten av hvert segment gis kandidatene to minutters uavbrutt taletid, hvor motstanderens mikrofon er skrudd av.

– Rigget debatt

I et intervju med TV-programmet Fox & Friends, blir Trump spurt hva han synes om regelendringene.

– Vi vil ha en debatt, men det hadde vært fint om den var rettferdig. Det er ingenting rettferdig med denne debatten, men det er greit, sier en oppgitt president.

Den planlagte andre debatten ble avlyst, etter at Trump nektet å gå med på en digital debatt. Selv om presidenten ikke er fornøyd med formatet, understreker han at han vil stille i Nashville, Tennessee natt til fredag.

– Jeg kommer til å delta i debatten uansett, selv om det er fullstendig rigget, sier Trump.

Hardt ut mot moderator

Trump var lite fornøyd med innsatsen til Chris Wallace. Heller ikke fredagens moderator, Kirsten Welker, er populær hos presidenten. Foto: Oliver Douliery/Reuters

Trump har også en rekke innsigelser mot moderatoren som leder debatten, NBCs Kristen Welker. Presidenten påpeker at han har vært misfornøyd med både Chris Wallace, som modererte den første debatten, og Savannah Guthrie, som ledet det direktesendte valgmøtet forrige uke. Hos Fox & Friends anklager presidenten Welker for å være partisk.

– Det hadde væt fint å ha en moderator som ikke nødvendigvis bidrar til demokratenes valgkamp. Kristin Welker er ikke nøytal, men det finnes nøytrale folk der ute, som kunne ha ledet debatten, sier Trump.

Vurderer ny strategi

Programlederne påpeker at flere har bedt presidenten endre strategi fra den første debatten, hvor han gjentatte ganger avbrøt Joe Biden. Flere kommentatorer mener Trump bør la Biden presentere sin plan uavbrutt, ettersom denne planen kan komme til å skremme mange velgere.

– Mange sier at man må la ham snakke, så kanskje jeg endrer strategi. Det interessante er at hvis man lar ham snakke, så mister han tankerekken sin, fordi han er koko, svarer Trump.

Presidenten anklager sin motstander for skitten spill, og understreker at han vil gå til angrep dersom det blir nødvendig.

– Hillary var mye smartere enn Joe, men Joe spiller mye skitnere enn Hillary. Og Hillary var skitten, påpeker Trump.

– Fordel Trump

USA-kommentator og forfatter Thor Steinhovden tror først og fremst den nye regelendringen blir deilig for seerne.

– Den store utfordringen er at Trump må være litt mer forsiktig i sin tilnærming, og det har han også sagt at han vil gjøre. Jeg er glad for at kommisjonen gjør disse grepene, sier Steinhovden til TV 2.

Kommunikasjonsrådgiver og skribent for amerikanskpolitikk.no, Sigrid Rege Gårdsvoll tror den nye regelen kan være en fordel for Donald Trump.

– Før den forrige debatten vet vi at rådgiverne til Trump ba han om å holde tilbake, fordi avbrytelsene ikke så bra ut. For når Trump avbrøt, hjalp han Biden litt fordi han var på vei til å snakke seg litt ut på viddene. Så det kan være en fordel for Trump, sier Rege Gårdsvoll.