Prinsesse Märtha og Durek Verrett åpner opp om Ari Behns dødsfall i podkast

I en podkast-samtale sier Märtha Louise at hun ikke har vært så aktiv på sosiale medier siden Ari Behn døde.

– Jeg har vært fokusert på barna mine og gå gjennom healingen etter hans dødsfall. Det har vært den tøffeste tiden i livet mitt. Sakte, men sikkert, prøver vi å komme oss på bena igjen.

Takker Verrett

Prinsessen gjestet Verrets podkast «Ancient Wisdom Today».Episoden er over tre og en halv time lang og har fått navnet «Showing Up For Yourself & The World».

I samtalen sier hun også at hun er takknemlig for at Verrett var i Norge i julen i fjor.

– Det var helt fantastisk at du var der, sier Märtha.

VG omtalte podkast-samtalen først.

Husker det første møtet

I podkasten sier Verrett at han var spent da han skulle møte Behn for første gang, men at møtet ble en fin opplevelse.

Verrett sier selv at han er sjaman, og hadde drømt om Ari Behn før han møtte ham.

– Jeg husker da jeg først møtte ham og skulle snakke med ham. Vi ga hverandre en klem, og så sa han «jeg har ventet på deg», sier han i podkasten.

Verrett er tydelig preget når han snakker om familien til Behn.

– Det var veldig tøft. Det var en tøff periode fordi jeg brukte så mye tid på å ønske å være i livet hans, og være hans venn etter den dagen vi hadde sammen, sier han.