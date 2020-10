Dette sier Mads Hansen om veddemålet som endte med ødelagte tær

Realityprofil Erik Sæter (23) inngikk selv et veddemål mot forfatter og Farmen-programleder Mads Hansen (36) som Sæter tapte for en måned siden.

Det førte til at Sæter måtte løpe hele veien fra Oslo til Kristiansand. 23-åringen holdt ord og har nylig gjennomført løpeturen.

– Det var en litt klønete tur, men all honnør for at han fullførte. Det skal han ha for, sier Mads Hansen til God kveld Norge.

I en videohilsen, som Hansen hadde betalt for å promotere sin egen bok, tar Sæter selv initiativ til et veddemål angående salget til boka «Min insta-story».

– Han lagde en kul videohilsen, og på egen oppfordring sa han: «Dersom du selger mer enn 10.000 bøker første uken skal jeg løpe til Kristiansand», forklarer Hansen.

Boka solgte over 11.000 eksemplarer den første uken og Sæter tapte derfor veddemålet. I vente hadde han en lang løpetur fra Oslo til Kristiansand.

– Det kan jo hende at han så på det hele som litt «content», sier Hansen om den 23 år gamle realityprofilen som også er Youtuber.

Selv har Sæter tidligere fortalt God kveld Norge at han så på det som en mulighet til å utfordre kroppen sin.

– Det er ikke mulig

Mads Hansen gir ros for at Erik Sæter gjennomførte løpeturen til Kristiansand selv om det ble litt klønete i starten. Foto: Christoffer Andersen / Tv 2

Sæter har dokumentert flittig under hele turen til Kristiansand og allerede første dag klarte de å løpe feil. Ifølge Sæter løp de fire mil feil vei og havnet langt inn i en skog slik at de måtte bli hentet.

– Det er ikke mulig, kommenterer Hansen og legger til:

– Det må ha vært fire kilometer, ellers havner du i Kongsvinger. Det er jo litt over fire mil fra Oslo til Drammen, sier han med et glimt i øyet.

Han har også et tips til Sæter selv om han nå er ferdig med løpeturen sin til Sørlandet:

– Det er bedre å stoppe i to minutter og sjekke kartet, oppfordrer han.