Ledende avis med historisk støtteerklæring til Joe Biden

En av USAs største aviser, USA Today, velger for første gang å støtte en presidentkandidat. Avisen føyer seg inn i rekken av amerikanske medier som bryter med årelange tradisjoner under valgkampen.

– Vi gir vår første støtteerklæring til en presidentkandidat. Vi håper det blir vår siste, innleder USA Today i en lederartikkel publisert tirsdag.

Avisa er blant USAs største målt i opplag, og har siden starten i 1982 unnlatt å vise støtte til en presidentkandidat. I 2016-valget frarådet de leserne sine å stemme på Donald Trump, men ville støtte hans motkandidat Hillary Clinton.

– I 2016 orket ikke de konservative medlemmene av redaksjonen tanken på å gå et skritt lengre og støtte Hillary Clinton, sier redaktør Bill Sternberg.

Der hvor Hillary Clinton ble vanskelig å svelge for USA Today, anser redaksjonen Joe Biden som mindre kontroversiell. Foto: Mark Makela/Getty Images/AFP

Mindre kontroversiell

Han understreker at avgjørelsen om å støte Biden ikke er noe redaksjonen tar lett på, og sier at avisen ville unnlatt å velge side dersom de anså begge kandidatene som «kvalifiserte».

USA Today er blant USAs ledende aviser, med over 2,5 millioner daglige lesere. Foto: Steven Senne/AP Photo

– Denne gangen er det et spørsmål om Joe Biden eller Donald Trump. Hele redaksjonen var enige om å ikke bare gjenta kritikken av Trump, men å også ta det ekstra steget og støtte Joe Biden, sier Sternberg.

Redaktøren påpeker videre at Biden er langt mindre splittende og kontroversiell enn Hillary Clinton.

– I år stemmer vi over karakter, kompetanse og kredibilitet. Gitt at Trump nekter å garantere en fredelig maktoverføring dersom han tamper, stemmer vi også over fremtiden til det amerikanske demokratiet, heter i det i lederartikkelen.

Pence til forsvar

USA Today har for vane å publisere et tilsvar til hver lederartikkel, hvor man lar motparten presentere sitt syn på saken. Det gjør de også nå, og tilsvaret er forfattet av ingen andre enn visepresident Mike Pence.

Visepresidenten erkjenner at 2020 har vært et svært vanskelig år for amerikanerne, men understreker at Trump er rett mann til å lede USA videre.

– En stemme for å gjenvelge president Trump er en stemme for et tryggere, sterkere og mer velstående USA, skriver Pence.

Liten betydning

Med støtteerklæringen kaster USA Today seg på bølgen over aviser og tidsskrifter som for første gang vier sin støtte til en president. Fra tidligere har Scientific American støttet Biden, for første gang i tidsskriftets 175 år lange historie.

Det samme har New England Journal of Medicine, så vel som magasinet Nature. Alle peker på Trumps koronahåndtering som en viktig årsak til at de nå støtter Joe Biden.

New York Times, som har for vane å støtte presidentkandidater, kom søndag med en kraftsalve mot den sittende presidenten. På lederplass omtalte avisen Trump som den største trusselen mot demokratiet siden andre verdenskrig.

Til tross for at stadig flere aviser og magasiner støtter Joe Biden, hadde slike støtteerklæringer liten betydning ved forrige valg. I 2016 ble Trump kun støttet av to ledende aviser i USA, færre enn noen annen presidentkandidat i historien. Likevel dro han i land en solid valgseier mot Hillary Clinton, som fikk støtte fra 57 aviser.