Tre personer pågrepet etter drap på Sian-profil – ingenting tyder på politisk motiv

KRISTIANSAND (TV 2): Tre personer er pågrepet, siktet for drap eller medvirkning til drap på Sian-profil Dan Eivind Lid, som ble funnet død i sin egen leilighet 3. oktober.

Det bekrefter politiadvokat Morten Formo på en pressekonferanse tirsdag.

En av de siktede ble pågrepet i går, mens to ble pågrepet tirsdag.

De siktede er henholdsvis i 30-, 40- og 50-årene. Samtlige er kjenninger av politiet fra tidligere, to av dem er domfelt, men det er ukjent hva de er dømt for.

De tre vil bli fremstilt for varetektsfengsling onsdag og torsdag.

Politiet er ikke ferdig med å avhøre de siktede. Derfor vil de ikke gå ut med flere detaljer om etterforskningen.

– Det er for tidlig å si noe om motivet for drapet, men det er ingenting som tyder på at motivet var politisk motivert, sier Formo.

Venter på svar

Nå pågår etterforskningen for fullt. Blant annet gjenstår enkelte vitneavhør. Politiet venter også på svar på tekniske undersøkelser og den endelige obduksjonsrapporten, som kan gi dem et tydeligere bilde av hendelsesforløpet.

De siktede har fått oppnevnt hver sin forsvarer.

– Jeg kan dessverre ikke gi noen kommentarer nå. Jeg jobber med å få en oversikt og å få til et møte med klienten, sier advokat Torleif Drangsland.

De to andre advokatene, Nils Grønås og Knut Henning Larsen, har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Etterlyste bil

I forrige uke etterlyste politiet en bil i forbindelse med drapet på Lid. Politiadvokat Formo opplyser at de har fått flere tips etter dette.

– Det er politiets etterforskning så langt som har ført til pågripelsene, sier han.

– Hvordan foregikk pågripelsene?

– De var helt udramatiske.

Den avdøde 48-åringen var tidligere dømt flere ganger, blant annet for bruk av narkotika og besittelse av skytevåpen.

TV 2 har tidligere skrevet at Lid ble truet kort tid før han ble funnet død.