Norges nye sprintkomet havnet i polititrøbbel etter stunt: – De skjelte oss ut etter alle kunstens regler

Erik Valnes (24) og kompisene sørget for full utrykning etter et bisart stunt på skigymnaset.

Skigymnaset i Nordreisa i Troms er beryktet for et hardt regime.

Her tilbragte langrennsløper Erik Valnes fire år, og la grunnlaget for at råskapen han nå viser. I november tok 23-åringen sin første verdenscupseier i finske Ruka, og mandag knuste han konkurrentene og sikret sitt første NM-gull i sprint.

I tillegg til harde treningsøkter inneholdt årene i Nord-Troms også mange gode historier. En av dem fikk såpass mye oppmerksomhet at den ble månedens mest leste sak i lokalavisen Framtid i Nord, og fikk også spalteplass i Nordlys i april 2015.

– Det kom full utrykning

– Det var litt utenfor sesong, så vi trengte ikke å ha fullt fokus på trening. Det var noen isflak oppi en liten bukt oppi elva. Så da måtte vi jo prøve å få litt fart på det isflaket. Det var jo litt vårflom, så vi ble jo sendt nedover, forteller Valnes til TV 2.

24-åringen og klassekameratene hadde prøvd dette også året før, men denne gangen satte det tilsynelatende uskyldige stuntet hele Nordreisa på hodet.

– Da hadde vi med oss en engangsgrill, og litt utstyr. Vi skulle kose oss på isflaket. Da vi kom ned mot brua i Nordreisa, så vi at det kom full utrykning. Med blålys, sirener og hele pakka, forteller han og fortsetter;

FULL UTRYKNING: Det tilsynelatende uskyldige isflak-stuntet til de fire kameratene utløste full utrykning i Nordreisa i 2015. Foto: Privat

– Vi lurte jo på hva som skjedde, og gikk inn for å se avisa om det stod noe. Nei, ingenting. Også var det oss de skulle ta. Så de svingte inn, og kastet ut et tau til oss. Vi måtte komme i land, og de skjelte oss ut etter alle kunstens regler. De mente det var livsfarlig det vi drev på med. Vi var jo dumme nok til å svare litt sånn eplejekt tilbake, så det var jo nummeret før de tok oss med, sier Valnes og ler.

Staysman delte stunt på Facebook

I Nordlys omtalte politiet stuntet som «en livsfarlig form for friluftsliv», men Valnes mener både journalistene og politiet hauset opp situasjonen.

– De hadde jo skrevet på Twitter at vi hadde bål på det isflaket, så det var vel ikke helt riktig. Det endrer jo kanskje det bildet litt. Hadde vi smeltet det isflaket med et bål, så kunne det gått litt verre, men vi hadde en engangsgrill, forklarer han, og legger til;

– Du ser jo på bildet at vi hadde med oss noen pinner for å stake ned, så vi følte vi hadde kontroll. Livsfarlig var det ikke. Vi skulle klart å svømme ti meter til land.

Selv om stuntet ikke akkurat ble hyllet av politiet ble det ifølge Valnes tatt langt bedre imot av kameratene og på sosiale medier.

– Staysman delte jo faktisk der her på Facebook, og hyllet oss. Så det var jo helt rått. Vi var konger der oppe, ler han, og legger til;

– Det ble siste gangen for min del, men jeg tror faktisk at den tradisjonen ble videreført av yngre elever. Da får politiet der oppe noe å gjøre.