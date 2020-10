Kristin (21) risikerer seks måneder i fengsel etter denne TikTok-videoen

Det var 30. september at amerikaneren ble filmet da hun ga mat til en bjørnunge under en ferietur i fjellandsbyen Gatlinburg i Tennessee.

GIR MAT: Kristin Hailee Farris gir mat til den uredde bjørnen i TikTok-videoen. Foto: Skjermdump

I TikTok-videoen, som ble sett over 500.000 før den ble slettet, ser man Farris gi den blant annet sjokolade og vannmelon.

«I’m that crazy redneck girl ya mama always told you about,» skrev småbarnsmoren over videoen.

Nå er Farris, som er bosatt i Danville i Virginia, siktet for å ulovlig mating av bjørn.

Det skriver Tennessee Wildlife Resources Agency i en pressemelding på Facebook.

21-åringen er siktet for en såkalt Klasse B-forseelse, og risikerer opp mot seks måneder i fengsel og en bot på 4600 kroner.

– Det som skjer i denne videoen kan medføre alvorlig skade, advarer de.

Ga TikTok-følgerne finger'n

Etter at Farris la ut videoen, ramlet det inn kommentarer på TikTok-siden hennes.

«Hvor dum går det an å bli?» og «Når man gjør alt for å gå viralt...» var en gjenganger.

10. oktober svarte Farris ved å legge ut en ny video hvor hun ga en av kritikerne finger'n.

KLAR TALE: Kristin Hailee Farris gjorde det tydelig hva hun syntes om kritikken etter bjørnematingen. Foto: Skjermdump

Hun la også ut samtalen hun hadde med denne personen, hvor hun hevdet at hun ikke kom til å bli siktet for noe som helst.

Så feil kan man altså ta.

KLAR TALE: Farris fortalte en av sine kritikere at hun ikke kom til å bli siktet for overtredelsen. Foto: Skjermdump

Sterkere enn sunn fornuft

I en pressemeldingen skriver feltinspektør David Sexton i Sevier County Wildlife at han er forferdet.

– Det overveldende ønsket om å ha nærkontakt med en svartbjørn er utrolig nok sterkere enn sunn fornuft, skriver han.

Og:

– Mange mennesker mater bevisst bjørnene uten å tenke på de store konsekvensene det har på bjørnene og menneskene de etterlater seg.

BESKYTTET: Det er ulovlig å mate bjørner i en 60 kilometers radius rundt Gatlinburg. Bildet viser sentrum i fjellandsbyens handlegate. Foto: Wikimedia Commons

Når mennesker gir bjørnene mat på denne måten, kan bjørnene slutte å være redde for mennesker og blant annet oppsøke søppeldunker utenfor privathjem.

I pressemeldingen skrives det at hendelser som den man ser i TikTok-videoen for 20 år siden førte til et forbud mot bjørnemating i en 60 kilometers radius rundt Gatlinburg.

Årsaken var at myndighetene fryktet for livet til de 4000 innbyggerne hvis bjørnene nærmer seg fjellandsbyen.

– Selv om svartbjørner vanligvis er tolerante med mennesker, skal de alltid behandles som ville dyr, uansett om de er i fangenskap eller i åpen natur, skrives det i pressemeldingen.