– Helt siden jeg var liten har jeg slitt med at folk blir redd meg

«Skal jeg slå deg helseløs, så du havner i rullestol?»

– Stemmer det at du sa dette til en av dine samboere? spør aktor Kristine Herrebrøden.

– Ja, det kan jeg godt ha sagt i sinne, svarte 27-åringen.

I retten tirsdag var tiltaltes sinne et tema ble viet mye oppmerksomhet. 27-åringen står tiltalt for en rekke seksuelle overgrep og mishandling. Flere av de fornærmede er mannens tidligere samboere, noen av dem har han barn med.

– Det har skapt mye problemer for meg, det sinnet mitt, sa tiltalte.

Truet med å skyte foster i samboers mage

I løpet av den halvannen uken som rettssaken nå har vart, har flere av tiltaltes tidligere samboere forklart seg. Til sammen er det 11 fornærmede i den omfattende saken.

En av mannens samboere fortalte i forrige uke at tiltalte skal ha truet med å skyte henne i magen da hun gikk gravid med deres felles barn.

– Jeg prøver så godt jeg kan å unngå å bli sint. Når det får utløp gjennom trusler, som når jeg sier «jeg skal skyte deg i magen» og sånne ting, det er jo helt idiotisk.

Mannen fortalte at det er vanskelig når han opplever at folk blir redd ham.

– Siden jeg var liten har jeg slitt med at folk blir redd for meg fordi jeg er så voldsom. Det er skammelig vondt for meg når folk blir redd for meg. Her inne er det bare masse omsorg, kjærlighet og hyperaktivitet, sa 27-åringen, og pekte mot seg selv.

Faren mener sønnen må i fengsel

Tirsdag møtte 27-åringens far i retten. Aktor sa innledningsvis at faren primært var innkalt som vitne for å fortelle om tiltaltes oppvekst.

Forsvarer Sigurd Klomsæt spurte faren hvorfor han mente han selv også burde ha vært på tiltalebenken i den alvorlige saken mot sønnen. Bildet er fra en annen sak. Foto: Pedersen, Terje/NTB

Faren fortalte om en oppvekst preget av utfordringer både i barnehage- og skolealder.

– Utageringen hans var et problem helt fra starten. Han kunne sparke, bite eller knipe, sa faren.

På et tidspunkt i ungdomsårene mener faren at sønnen var i ferd med å ta store steg i positiv retning, etter et opphold i fosterhjem. Han mener det er uforståelig at barnevernet, ifølge faren, på dette tidspunktet valgte å flytte tiltalte til et annet bosted.

– Det var veldig tungt å se den gutten som var på så god vei, bli kastet ut i noe annet, sa han.

– Slo i hjel kanin som liten

Tiltaltes far fortalte at den tiltalte som barn også kunne være utagerende mot dyr, ved noen anledninger. En historie han husker godt, er da tiltalte som liten skal ha holdt en nabos kanin.

Kaninen sparket med beina, og tiltalte ble skrapet av klørne. Tiltalte tok da, ifølge faren, kaninen i bakbeina, og deiset den i bakken.

– Den kaninen eksisterte ikke mer etter det, sa faren i retten.

Han fortalte også at tiltalte skal ha kastet en katt ut fra en balkong i andre etasje ved en anledning.

– Han ville se om det stemte at de faktisk alltid lander på beina, sa faren.

27-åringens forsvarer, Sigurd Klomsæt, spurte om faren hadde noe positivt å si om sønnen.

– Det er veldig mange som er glad i ham, veldig glad i ham. Han er en utadvendt og arbeidsom kar. Mange kommer til meg nå og lurer på hva som skjer, dette er ikke slik vi kjenner tiltalte. Men jeg vet mer om ham enn det andre gjør, sa han.

På spørsmål om hva sønnen trenger for å få hjelp, svarte faren tydelig.

– Jeg tror dessverre det eneste tiltaket som vil fungere, slik det er nå, er kriminalomsorg, altså fengsel.

Tok ansvar som far

Avslutningsvis tok faren selvkritikk for barndommen som tiltalte har hatt.

– Det er mye som har sviktet rundt ham, oppigjennom. Det er ikke bare tiltalte som burde ha sittet her i dag. Jeg burde også ha sittet der, sa faren, og henviste til tiltalebenken.

– Hvorfor mener du at du burde ha sittet der? spurte forsvarer Klomsæt

– Jeg er faren, sa han.

Saken går for Bergen tingrett frem til 4. november.