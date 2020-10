Farmen-Vilde om kranglingen: – Vennene mine ringte meg og hylgråt da de så det på TV

Med romanser, regelbrudd, krangling og forsøk på sabotasjer, kan vi slå fast at årets sesong av Farmen har vært langt ifra kjedelig.

I søndagens episode, hvor Karianne Vilde Wølner (26) møtte Wiktoria Rønning (22) til tvekamp, ble det nok en gang høylytt mellom deltakerne.

Før tvekampen uttalte Kjetil Kirk (27), som fikk et nært forhold til Wiktoria på gården, at han ville få Karianne Vilde ut og at hun var en fasade.

Selv om Karianne Vilde ikke var tilstede, fikk hun høre om kommentarene til Kjetil etter kampen, som hun for øvrig vant.

– Når Kjetil er med meg sier han aldri noen negative ting, da er han en veldig god venn. Men jeg var forberedt på at han kom til å slenge dritt om meg og at det kom til å komme på TV.

INTENS KAMP: Karianne Vilde Wølner og Wiktoria Rønning møtte hverandre i tautrekking. Etter en 50 minutter hard kamp vant Karianne Vilde. Foto: Alex Iversen/ TV 2

Ifølge Karianne Vilde var det Sindre Nyeng (23) og Karianne Kopperstad (27) som advarte henne om kommentarene. Det er hun takknemlig for i dag. Derimot hadde ikke 26-åringen advart sine nærmeste om hva som kom til å bli sagt om henne på nasjonal TV.

– Jeg tror det var verre for vennene mine, for de ringte meg og hylgråt når de så det på TV, fordi de var ikke forberedt på at noen kunne uttale seg så negativt om meg. Mamma satt i sofaen og gråt når hun så Kjetil snakket så negativt om meg, forteller hun til God morgen Norge.

Se hele intervjuet øverst i saken!

– Ikke stolteste øyeblikk

Kjetil på sin side angrer på hva han sa om venninnen.

– Det klart at der og da har du ikke helt rasjonelle tanker, og du uttaler deg om ting du aldri burde sagt. Også kjenner Karianne Vilde meg godt nok til å vite at jeg tenker kanskje ikke helt klart i gjerningsøyeblikket og at det ikke var vondt ment. Men der og da var jeg veldig bitter.

TOK FARVEL: Kjetil Kirk beskriver det som et stort tap, da Wiktoria Rønning måtte forlate gården i søndagens episode. Foto: Alex Iversen/ TV 2

Han innrømmer at dette var verken hans, eller moren hans, sitt stolteste øyeblikk så langt på TV.

– Men samtidig vet hun at jeg har en lei tendens til at rullegardina går ned litt for fort, så som sagt var det ikke helt fornuftige tanker som går gjennom hodet, forteller han.

Sterke personligheter

Det er ikke bare Kjetil og Karianne Vilde som har hatt diskusjoner inne på gården. Også samtlige av de andre deltakerne har vært i høylytte krangler siden start.

Karianne Vilde tror det skyldes av flere ting.

– Jeg tror det er fordi at det er noen bra spillere der inne. Folk er flinke til å sette folk opp mot hverandre og når man er inne på gården, har du ikke så mye annet å forholde seg til. Du lever deg så sinnsykt inn i det. Så små bagateller blir store ting der inne, så jeg tror det er litt det som er problemet, sier hun.

– Jeg tror produksjonen har castet en gjeng hvor det er 14 stykk som er vant med å være i sentrum av oppmerksomheten, så når alle kriger om de få øyeblikkene hvor du skal komme fram på TV, så vil det oppstå intriger. Det dere kaller dramatikk, er for oss kanskje er helt hverdagslig i den settingen der.

I dag kan de bekrefte at de aller fleste av deltakerne kommer godt overens og har god kontakt med hverandre.

Slår et slag for normalisering av pupper

Men selv om stemningen dem i mellom er bra nå, har også TV-seerne gjort opp sin mening om de 14 forpakterne. Særlig Karianne Vilde har fått voldsom oppmerksomhet for hennes bekledning på gården.

– Det som er litt rart, er at vi blir litt vant til at folk skal kritisere oss. Jeg får veldig mye kommentarer på at jeg går rundt i en sports-BH, og jeg synes det er rart at voksne folk skal kritisere kroppen til yngre jenter.

Hun tror at alle disse kommentarene kan bidra til kroppspress.

– Det vil gjøre at yngre mennesker også kan føle seg litt ubekvemme fordi kropp er tydeligvis ganske tabu å snakke om. Derfor synes jeg at det er ganske rart at siden jeg har større pupper, skal jeg ikke få lov til å gå i sports-BH, men de som har mindre pupper er helt greit?

– Jeg hever meg over det og jeg tar meg ikke så nær av det, men jeg synes det er rart at folk skal kommentere det så mye. Vi arbeider jo, og at de ikke klarer å se meg som person, men bare se puppene, det er ganske rart. Men jeg føler at jeg må stå opp for meg selv og være stolt over at jeg har pupper og si at pupper er pupper, slår hun fast.