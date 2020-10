Her trosser Ap-Støre munnbind-påbudet: – En glipp

– Det var en glipp, og jeg beklager, sier Støre via sin presserådgiver Siri Hytten.

På T-banen i Oslo runger stemmen til partilfelle Raymond Johansen. Der oppfordrer han til avstand og bruk av munnbind.

Likevel valgte Støre å gå på T-banen på Oslo vest - uten munnbind.

– Jeg bruker normalt munnbind på alle mine kollektivreiser og har alltid en pakke munnbind på innerlommen. I dag byttet jeg til regntøy før jeg dro hjemmefra, og merket ikke at jeg ikke hadde med munnbindet før jeg skulle gå på T-banen. Jeg fant derfor en plass der jeg kunne holde tilstrekkelig avstand til andre, sier Støre.

I Oslo er det munnbindpåbud ved trengsel i kollektivtrafikken.

SLIK SKAL DET GJØRES: Byrådsleder Raymond Johansen tar på seg munnbind under et besøk på Aker legevakt. Foto: Gorm Kallestad

– Hvorfor tok han ikke bare en taxi?

Det var Nettavisen som omtalte saken først.

Tipseren sier til avisen at de andre i vognen hadde munnbind. TV 2 har snakket med tipseren, som heter Henrik. Han reagerer på at Støre slår fast at han holdt enmetersregelen.

– Fra Majorstuen var det veldig mye folk. Han kan umulig ha kommet seg ut av vognen uten å ha brutt enmetersregelen, sier Henrik.

– Mener du han holdt enmetersregelen?

– Nei. Han sitter på en stol midt i vognen som er full. Er det en meter radius, så ser du på bildet at han har en person 20 centimeter bak seg. Og hvordan kom han seg av en full vogn?

Tipseren mener Støre bare burde sagt at det noen ganger er vanskelig å følge retningslinjene.

– Raymond Johansen var ute i forrige og var skuffet. Det viser at det er vanskelig og av og til passer det ikke. Da får man si det som det er; at det er vanskelig og at noen ganger må man T-banen uansett, sier tipseren.

Han sier at Støre bare kunne tatt en taxi, hvis han var opptatt av å følge munnbind-påbudet.

– Når Jonas Gahr Støre kommer på og ser at resten har munnbind, så kan han gå av på neste stopp og ta en taxi. Det lukter bortforklaring av svaret hans, sier Henrik.

– Tar nok riktig jakke fremover

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) synes det er bra at Gahr Støre beklager at han ikke fulgte påbudet.

– Det er en strek oppfordring om å bruke munnbind for å hindre smitte i hovedstaden. Folk bør sjekke lommene godt og vite at de har på seg jakka der hvor munnbindet er, slik at man kan ta det på før man benytter seg av kollektivtrafikken, sier Johansen.

– Er det problematisk at ledende politikere ikke føler smittevernreglene?

– Det er viktig at vi som ledende politikere som symbolverdi følger den klare oppfordringen om å bruke munnbind. Vi må slå ned smitten i Oslo og et av virkemidlene er å bruke munnbind på steder hvor det oppstår trengsel, sier han.

– Jeg tror nok at han kommer til å påse at han tar på seg riktig jakke med munnbind fremover, legger byrådslederen til.

Ap-topp: – Alle bør følge rådet

Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol sier alle bør følge rådet om munnbind.

– Rådene om munnbind på T-banen bør man følge. Ingen kommentar utover det, skriver hun i en tekstmelding til TV 2.

– Ville du gått på T-banen om du hadde glemt munnbind?

– Jeg har heldigvis husket munnbind på T-banen, så det blir et hypotetisk spørsmål, svarer Kjerkol.

Saken oppdateres.