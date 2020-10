Johaug roser Grøvdal etter rekordløpet: – Jeg vet selv hvor mye det betyr

Ingrid Kristiansens bestenotering fra 1989 ble i helgen slått av Karoline Bjerkeli Grøvdal.

Løperen fra Isfjorden kom inn til 30.32. Ingen norsk kvinne har noen gang løpt fortere på en slik 10 kilometer.

Det imponerte Therese Johaug.

– Jeg skrev til henne at jeg syntes det var vanvittig imponerende at hun sprang på den tiden som hun gjorde, og at jeg virkelig unnet henne det, med tanke på skadene hun har slitt med tidligere i sesongen. Jeg vet selv hvor mye det der betyr. Det er sikkert ekstra motiverende å vinne når hun vet at det er OL neste år, sier Johaug til TV 2.

Ingrid Kristiansen hadde den tidligere norske bestenoteringen med tiden 30.57, satt i 1989.

– Det var sjukt deilig. Jeg merket halvveis at jeg fløt bra sammen med gutta. Da tenkte jeg at jeg kunen ta rekorden. Det er sjelden man har den følelsen. Det var deilig, altså, sa Grøvdal til TV 2 lørdag.

Selv tror Johaug at det blir vanskelig å komme opp på Grøvdals nivå.

– Jeg vet at jeg må ta store seg om jeg skal klare å hamle opp med henne. Jeg har ikke noe ambisjon om det, men jeg synes friidrett er kjempeartig og jeg har ikke lagt det på is, svarer Johaug.

– Det er kjempesterkt av Karoline å springe på den tiden. Utrolig moro at hun kunne få til et så bra løp da hun har slitt litt tildigere i sesongen. Det var moro å se at hun sprang så fort.