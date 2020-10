– Trump er et verktøy for de kristne

Donald Trump har løyet ustanselig siden han ble president. Likevel vil mange kristne i USA stemme på ham igjen. – Det er et enkelt valg for dem, sier Bjarte Ystebø, assisterende redaktør i den kristne avisen Norge IDAG.

«Du skal ikke lyve», står det i Bibelen. USAs president Donald Trump har løyet mer enn 20 000 ganger siden han ble innsatt, ifølge The Washington Post. Likevel støtter USAs evangelikalske kristne ham.

– De er fortvilet over adferden hans, men fornøyde med de politiske resultatene han har levert. Så de kommer til å stemme på ham igjen, sier Ystebø.

KRISTEN STØTTE: Anne-Kat. Hærland og Pål T. Jørgensen skjønner ikke at en mann som gjør så mye umoralsk, støttes av kristne. Bjarte Ystebø sier de ser på Trump som et verktøy. Foto: Screen Story

Den kristne avisredaktøren har bodd i USA i til sammen tre år, og har tett kontakt med kristne trossamfunn i landet.

I programmet «Hekta på Trump» på TV 2, møter han Pål T. Jørgensen og Anne-Kat. Hærland, som syns det er vanskelig å forstå hvordan dypt religiøse mennesker stiller seg bak en president som gjør og sier ting som bryter med det kristne verdisynet.

Målet helliger midlene

– Trump stiller på abortdemonstrasjoner, han har nominert konservative dommere til høyesterett og ikke minst sendte han et viktig signal ved å flytte den amerikanske ambassaden i Israel til Jerusalem, sier Ystebø.

STÅR STERKT BLANT KRISTNE: Donald Trump på gudstjeneste i International Church of Las Vegas. Foto: Evan Vucci

Ifølge Ystebø har Trump åpnet Det hvite hus for kristne grupper og kristne ledere. Men det betyr ikke at de ser på ham som noe dydsmønster eller en ambassadør for kirken.

– Kristenfolket er ikke et verktøy for Trump, selv om han nok tenker det. Tvert i mot, de ser på ham som et verktøy for sin politiske agenda, sier Ystebø.

Utvalgt av Gud

Noen tar det enda lengre, og ser ikke bare på Trump som et verktøy for kristenfolkets agenda. Flere religiøse ledere har tatt til orde for at Trump er plassert i Det hvite hus av Gud selv.

Det er det også folk i Norge som er overbevist om.

– Jeg tror Trump er utvalgt av Gud for vår tid, sier Henry Østhassel.

TROR PÅ TRUMP: Henry Østhassel er sterk i troen på både Gud og Trump. Han har veddet 100.000 kroner på at Trump vinner valget. Foto: Screen Story

Han er født i USA, men bor på Lista og er en av Trumps største fans i Norge. Østhassel mener Trumps presidentskap er en profeti som har gått i oppfyllelse.

– Jeg skjønner ikke hvordan Gud kunne velge ham. Men profetien er slik at de skal prøve å felle ham, men klarer det ikke. Han skal sitte i åtte år.

Farlig

En kristen som ikke er like begeistret for Donald Trump, er Vebjørn Selbekk, redaktør i den kristne avisen Dagen. Han mener det er farlig å tro at Gud har gjort Trump til president.

BEKYMRET: – Jeg har fått betydelig mindre tillit til det de holder på med der borte når jeg ser hvilken posisjon Trump har fått, sier Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk. Foto: Screen Story

– En mann som Trump kan klare seg i Det hvite hus så lenge det ikke er krise. Men da pandemien kom, så man hvilket kaos det ble, sier han.

Selbekk er bekymret for at det vil gå enda verre dersom det oppstår en alvorlig, utenrikspolitisk krise.

– Da kan det gå virkelig ille dersom man da har proklamert at dette er en mann som er utpekt av Gud og at det som er Guds vilje.

Se «Hekta på Trump» på TV 2 søndag kl. 22.45 eller på TV 2 Sumo når du vil.