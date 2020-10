Torturerte og drepte 16-åring: – Få meg ut av dette helvetet, så skal jeg fortelle alt jeg vet

Sylvia (16) ble torturert til døde av sadistiske Gertrude Baniszewski. Den 55 år gamle historien henger fortsatt som en mørk sky over delstaten Indiana.

26. oktober 1965 finner politiet et avmagret og forslått lik på en madrass i i et hus. Kroppen har hele 150 separate skader.

Den døde jenta heter Sylvia Likens og er 16 år gammel. På magen hennes har noen risset inn: «Jeg er prostituert og stolt av det.»

Kvinnen i huset forteller politiet at 16-åringen hang med noen nabogutter kvelden før, og at de har slått henne ihjel.

Men den forferdelige sannheten bak Sylvias tre siste levemåneder, blir senere omtalt som det mest grusomme og sadistiske lovbruddet i delstaten Indiana noensinne.

Sylvia ble bare 16 år gammel.

Vakker jente

Sylvia Marie Likens blir født i byen Lebanon i Indiana 3. januar 1949. Hun har to eldre tvillingsøsken som heter Dianna og Daniel. Året etter at Sylvia blir født, kommer nok et tvillingpar til verden – Jenny og Benny.

Foreldrene Betty og Lester selger godteri, øl og brus på et omreisende tivoli, og er derfor sjeldent hjemme. De fem ungene blir titt og ofte satt bort til venner og slektninger, og familien er stadig på flyttefot. Likevel er både mor og far omsorgsfulle og gode foreldre.

Sylvia er ei selvsikker jente som ofte får skryt for sitt vakre ytre, selv om den ene fortanna forsvant under lek med brødrene da hun var yngre. Sylvia har brunt, langt hår med bølger, og blir kalt «Cookie» av dem hun omgås.

Lillesøsteren Jenny er derimot litt tilbakeholden og usikker. Hun har fått senskader etter sykdommen polio, og halter på det ene benet.

Plasseres i midlertidig «fosterhjem»

Året er 1965, og etter en periode i California, er familien nå tilbake i byen Indianapolis i Indiana. Søstrene går på Arsenal Technical videregående skole i samme by.

3. juli blir fembarnsmoren Betty arrestert for nasking. Som fersk aleneforsørger bestemmer faren Lester seg for å igjen reise rundt på tivoli for å tjene til livets opphold. Han plasserer tre av barna hos besteforeldrene, mens Sylvia og Jenny skal bo hos den enslige nabokona Gertrude Baniszewski frem til november samme år.

Planen hans er å tjene nok penger til å kunne skaffe et permanent hjem til storfamilien.

Søstrene kjenner allerede Gertrudes to døtre gjennom skolen, og pappa Lester tenker at det er en god løsning.

Han tilbyr Gertrude 20 dollar i uka, og etter kun få dager er jentene innlosjert hos sin nye «fostermor».

Ukene går, og jentene ser ut til å trives i den midlertidige hjemmet. 36 år gamle Gertrude har hele syv unger, og med Sylvia og Jenny bor det nå ni barn i huset: Paula (17), Sylvia (16), Jenny (15), Stephanie (15), John (12), Marie (11), Shirley (10), James (8), og minstemann Dennis Lee Wright Jr. (1).

Ettåringen fikk Gertrude sammen med den mye yngre Dennis Lee Wright Senior (22), men etter et kort og angivelig voldelig forhold valgte han å forlate både Gertrude og guttungen. Faren til de seks andre barna er politimannen John Stephan Baniszewski, som er hennes eksmann.

Dagen alt snur

Gertrudes økonomi er dårlig, og på kjøkkenet er det kun tørre kjeks og gammelt brød på de møkkete og støvete hyllene. Tallerkener og bestikk er nok til tre personer, og barna deler madrasser når mørket kommer sigende. Gertrude tar småjobber i nabolaget for å tjene penger til husleien.

Hun er avhengig av den ukentlige 20-dollarseddelen fra Sylvia og Jennys far.

Det har blitt august, og sommeren er på hell. Jentene har bodd hos sin «nye familie» i flere uker. De har blitt godt kjent med Gertrudes syv barn, da spesielt de eldste jentene Paula og Stephanie.

Det er «lønningsdag», men pengene fra søstrenes far uteblir. Gertrude lar seg ikke pille på nesa, og raseriet går ut over Sylvia. 16-åringen blir stengt inne på et rom, og døra blir låst. Hun hyler og skriker, men det hjelper ikke.

Fra og med nå hjelper ingen ting.

Arrestasjonsfoto av Gertrude Baniszewski. Foto: Politiet

Blir banket opp

Selv om pengene dukker opp noen dager senere enn avtalt, har Sylvias lange mareritt startet. Også Jenny blir daglig utsatt for fysisk mishandling. Gertrude har fortsatt eksmannens tykke politibelte som hun til stadighet anvender på søstrene.

Også Gertrudes barn begynner å vende seg mot søstrene. 17 år gamle Paula, som er gravid i tredje måned, banker søstrene når moren ikke har mer krefter igjen.

En dag sent i august blir de begge slått om lag 15 ganger hver, etter at Paula mente de spiste for mye mat under en middag i kirken.

Etter hvert blir volden kun utført på Sylvia. Også Jenny blir tvunget til å slå storesøsteren sin. Paula slår så hardt at hun selv brekker håndleddet ved en anledning. De kommende dagene bruker hun gipsen som slagvåpen.

Sylvia og Jennys foreldre besøker Gertrude og barna ved to anledninger – i juli og sent august. Gertrude har i lengre tid truet søstrene med å gjøre ting verre dersom de sier ifra om mishandlingen.

Verken foreldrene, skolen eller andre instanser får vite om det helvetet som utspiller seg innenfor husets mange vegger.

«Hva skal du gjøre nå, Sylvia? Nå som de har dratt?», sier Gertrud til 16-åringen etter foreldrenes siste besøk.

Nå blir alt bare verre.

Skrekkhuset i 3850 East New York Street før det ble revet. Foto: Google Maps

Sadistisk tortur

16 år gamle Sylvia får fingertuppene sine brent, blir sparket i skrittet, får stumpet sigaretter på kroppen, må sove i sin egen avføring – og blir tvangsforet for så å senere måtte spise sitt eget oppkast.

Gertrude, som kun veier 45 kilo, selv om hun på sokkelesten er 168 centimeter høy, inviterer flere nabobarn over for å delta på mishandlingen og se på ydmykelsen av 16-åringen. Hun blir tvunget til å utføre seksuelle handlinger på seg selv med Gertrude, ungene og nabobarna som publikummere.

Også Coy Hubbard, kjæresten til fostersøsteren Stephanie, deltar villig i mishandlingen. Nesten daglig tar han med seg klassekameratene hjem til Gertrude for å både fysisk og psykisk plage Sylvia. Hun blir brukt som en «pute» når barna i nabolaget skal trene kampsport.

I frustrasjon setter Sylvia ut et rykte om sine to fostersøstre på deres felles skole. Hun sier at de begge er prostituerte, og jungeltelegrafen går blant ungdommene.

Da Sylvia blir avslørt av en annen elev, tar det ikke lang tid før Stephanie konfronterer henne. Sylvia tar til tårene og ber om unnskyldning. Tilbake får hun et hardt slag. Da ryktet omsider når Stephanies kjæreste, Coy Hubbard, angriper han 16-åringen. Han sparker og slår hodet hennes gjentatte ganger inn i veggen.

Skåldet i badekaret

En dag tar Sylvia og Jenny med seg Gertrudes elleve år gamle datter Marie til en nærliggende park. Tilfeldighetene skal ha det til at de møter på storesøsteren Dianna.

Hjemme hos Gertrude får Sylvia kun tildelt matrester. 16-åringen er sulten. Hun spør om Dianna kan kjøpe et smørbrød til henne.

Selv om Dianna er nær familie, tør ikke jentene å si noe om situasjonen de befinner seg i.

Som elleveåringer flest går plapra i ett, og vel hjemme forteller lille Marie moren Gertrude at Sylvia spurte Dianna om mat da de var i parken.

Fostermoren ser rødt og anklager 16-åringen for én av de syv dødssynder, nemlig fråtseri. For å «vaske vekk synden» blir Sylvia tvunget ned i et glovarmt badekar. Gertrude slår Sylvias hode i veggen hver gang hun besvimer i det varme vannet.

Skåldingen resulterer i væskende sår, blemmer og skorper på den 16 år gamle kroppen. Det skal senere bli lagt merke til.

John Baniszewski (13), Coy Hubbard (15) og Richard Dean Hobbs (15). Bildet er tatt 27. april 1966. Foto: AP Photo/NTB

Blir tatt ut av skolen

Sylvia, som fortsatt går på videregående, trenger nye gymklær. Hun spør stadig Gertrude om penger så hun kan kjøpe seg det nødvendige utstyret skolen krever at man har.

Kan hun få en slant av farens ukentlige betaling? Sylvia får blankt nei hver gang.

16-åringen ender opp med å stjele en gymdrakt fra skolen. Dette er kroken på døren for Sylvias videre skolegang. Gertrude slår henne med politibeltet da hun finner ut at jenta er ulydig og lovløs. Hun anklager Sylvia for å ha hatt sex før ekteskap, og sparker henne gjentatte ganger i skrittet. Fostersøsteren Stephanie får meg seg voldshandlingen, og tar for en gangs skyld Sylvia i forsvar: «Hun har ikke gjort noe!», roper 15-åringen til moren sin.

Selv om verken skolen, foreldrene eller søsteren vet noe om hva jentene blir utsatt for, mottar skolen en bekymringsmelding. En nabo hører stadig Sylvias såre skrik, og ser jentas mange sår på kroppen etter skåldingen i badekaret.

En dag ringer det på døren hos Gertrude. Det er skolens sykesøster som kommer på hjemmebesøk. Snarrådig forteller Gertrude at Sylvia ikke lenger bor hos henne. At hun rømte hjemmefra for flere dager siden, og at hun ikke vet hvor jenta befinner seg.

Sykesøsteren konfronterer Gertrude med sårene på Sylvias kropp som naboen meldte inn. Hun svarer at det er et resultat av dårlig personlig hygiene, og at Sylvia skal ha nektet å vaske seg. Sykesøsteren og skolen velger å tro på Gertrudes overbevisende påstander.

Det blir ikke gjort noe videre for å hjelpe Sylvia.

Låst i kjelleren

Etter de mange sparkene mot underlivet, blir Sylvia i en alder av 16 år inkontinent. Hun klarer ikke lenger holde på urinen, og det oppstår ufrivillig vannlating. Hun får ikke lenger lov til å bruke toalettet, og blir tvunget til å tisse på seg.

Gertrude straffer vannlatingen ved å binde fast Sylvia naken i kjelleren, uten tilgang på verken mat eller vann.

En dag i oktober står storesøsteren Dianna står på trammen i 3850 East New York Street. Gertrude sperrer for døråpningen. Dianna får beskjed om at hun ikke får lov til å ha kontakt med jentene, og at det er foreldrene Lester og Betty som har gitt beskjeden. Dianna må snu i døren, og får beskjed om å aldri komme tilbake.

Gertrude begynner å spre løgner om Sylvia til hennes nærmeste venner, og inviterer dem hjem så de kan slå og sparke 16-åringen.

Tar betalt for å la naboene torturere Sylvia

Hun ser i tillegg sitt snitt i å kunne tjene en slant. Gertrude tar 5 cent i betaling fra ungdommene i nabolaget for å slippe de inn i «skrekkens hus». Sylvia er attraksjonen og ungene kan både psykisk og fysisk torturere henne.

12 år gamle John Baniszewski tilbyr Sylvia en suppeskål, men tvinger henne til å spise den med fingrene sine. Deretter fjerner han suppen like fort som han satt den frem. 12-åringen tvinger også i Sylvia ekskrementer fra ettåringens bleie.

Sylvia blir bundet fast i kjelleren stadig oftere. Gertrude og flere av barna hennes strør salt i de åpne sårene fra skåldingen i badekaret. For å forsikre seg om at naboene ikke hører de hjerteskjærende skrikene, fyller de munnen hennes med tøystykker.

«Jeg er prostituert og stolt av det»

Gertrude har ikke glemt ryktet Sylvia satt ut om døtrene Paula og Stephanie. 23. oktober drar hun opp 16-åringen fra kjelleren og inn på kjøkkenet.

«Du har stemplet døtrene mine. Nå skal jeg stemple deg.»

Sylvia får beskjed om å kle av seg alle klærne. Gertrude varmer en spiss nål, før hun kjører den inn i magen til 16-åringen. Hun ber nabogutten Richard Hobbs (14) om å fullføre den lange setningen.

14-åringen tar nålen og gjør som han får beskjed om. Over hele magen til Sylvia står det nå: «Jeg er prostituert og stolt av det.»

Deretter tar 14-åringen og elleve år gamle Marie med Sylvia ned i kjelleren og binder henne fast. Gertrude inviterer naboungene over for å skue Sylvias permanente merking. Hun forteller til de skuelystne barna at 16-åringen fikk brennemerkene etter en vill sex-fest.

«Hva skal du gjøre nå? Du kommer aldri til å bli gift. Hva skal du gjøre med det?», sier Gertrude.

– Jeg kommer til å dø

Sylvia er underernært og utslitt. Kroppen hennes er ødelagt. 16-åringen er ugjenkjennelig. Samme kveld sier Sylvia til søsteren Jenny at hun tror hun snart kommer til å dø.

«Jenny, jeg vet du ikke vil at jeg skal bli borte, men jeg kommer til å dø. Jeg vet det.»

Gertrude skjønner også at Sylvia kommer til å dø. Hun ber jenta om å skrive et brev til foreldrene sine. Gertrude dikterer, mens Sylvia skjelvende holder pennen.

«Jeg møtte en gjeng med gutter midt på natten. De sa de skulle betale meg hvis jeg ga dem det de ville ha. Så jeg satte meg i bilen, og alle fikk som de ønsket. Da de hadde gjort seg ferdig banket de meg opp og etterlot seg sår på kroppen min og i ansiktet. De skrev på magen min at jeg er en prostituert og stolt av det. Jeg har gjort alt jeg kan for å gjøre Gertie sinna, og gjort at hun har måttet bruke mye mer penger enn hun har fått tilsendt. Jeg rev opp en ny madrass og tisset på den. Jeg har også kostet Gertie mange legeregninger, mer enn hun har hatt råd til. Jeg har gjort Gertie og alle barna hennes nervøse.»

Etter at brevet er ferdigskrevet, overhører hun Gertrude si til to av barna at planen er å ta med Sylvia ut i skogen og forlate henne der for å dø.

Den kvelden prøver Sylvia å rømme. Selv om hun er svak og har store smerter, klarer hun å komme seg opp fra kjelleren og mot utgangsdøren.

Før Sylvia rekker å få et glimt av frihet, blir hun dratt tilbake av Gertrude som har oppdaget rømlingen. Hun sleper Sylvia tilbake i kjelleren og binder henne fast. Som straff blir hun slått av Gertrude og Stephanies kjæreste Coy Hubbard. De slår 16-åringen med en gardinstang helt til den ikke er rett lenger. Sylvia blir liggende bevistløst.

Den siste dagen

Det er natt til 26. oktober. En nabo våkner av høylytte skrik. Sylvia bruker sine siste krefter på å slå en spade så hardt hun klarer inn i murveggen i kjelleren.

Kvinnen i huset ved siden av er på vei til å ringe politiet, men like etter klokken 03:00 opphører støyet. Hun legger fra seg røret og går tilbake til sengen.

Huset våkner til en ny dag. Sylvia er omtåket og har mistet evnen til å prate. Hun mumler og klarer ikke å gjøre rede for seg.

Gertrude ser rødt når hun oppdager at 16-åringen ligger i sin egen avføring. Hun ber Sylvia om å sporenstreks gjøre rent etter seg. Det ender med at 12 år gamle John spyler henne ren. Han ler mens han ser Sylvia vri seg i smerte. Hun prøver å komme seg unna, men Gertrude drar henne tilbake ned i kjelleren og hopper på hodet hennes.

Fostersøsteren Stephanie, den eneste som har vist Sylvia en smule medfølelse, bestemmer seg for å gi henne et såpebad. Hun skal til å løfte den spinkle og forslåtte kroppen.

Sylvia puster ikke lenger.

På denne madrassen ble 16 år gamle Sylvia funnet død. Foto: Politiet

Stephanie gir Sylvia munn-til-munn, mens Gertrude står over henne og roper at Sylvia ikke er død – hun bare later som.

Det svartner for Gertrude. Hun roper høyt og slår den livløse kroppen. Hun står fast ved at Sylvia har forfalsket sin død.

Panikken sprer seg i rommet. Stephanie hylgråter. Nabogutten Richard Hobbs følger Gertrudes instruksjoner og ringer politiet fra en nærliggende telefonkisok.

I dag er huset på 3850 East New York Street revet. Foto: Google Maps

Om lag halv syv på kvelden ankommer politiet. Gertrude gir fra seg Sylvias falske brev. Hun sier til politibetjentene at hun pleiet Sylvias sår og renset dem i timene før hun døde.

Da liket av 16-åringen blir bært ut, ser lillesøster Jenny sitt snitt. Hun hvisker til en politimann:

«Få meg ut av dette helvetet, så skal jeg fortelle alt jeg vet.»

Bilde av Gertrude Baniszewski kort tid etter drapet. Foto: Politiet

På bakgrunn av den ovennevnte setningen blir alle i huset arrestert.

Sylvia døde av en blødning under den ytre hjernehinnen, kalt subduralt hematom. Obduksjonen vist hele 150 separate skader og sår. 16-åringen hadde omfattende nerve- og muskelskader. Kroppen var avmagret og huden var forbrent. Fingerneglene var alle bøyd bakover og hun hadde bitt seg gjennom sin egen underleppe i desperasjon.

På gravstøtten står det: «Vår kjæreste datter.»

Skifter identitet

Gjennom hele rettssaken i april 1966 nekter Gertrude all straffskyld, og hevder hun ikke var klar over mishandlingen som foregikk i kjelleren. Hun blir likevel dømt for forsettelig drap og må sone en livstidsdom i kvinnefengselet i Indiana.

Gertrude Baniszewskis reaksjon etter å ha blitt dømt for drapet på Sylvia Likens. Foto: AP Photo/NTB

I fengselet blir syvbarnsmoren sett på som en eksemplarisk fange, og etter kun 20 år bak lås og slå blir hun prøveløslatt.

Gertrude bytter navn til Nadine Van Fossan og flytter i 1985 til Iowa. Fem år senere dør hun av lungekreft 61 år gammel. Hun hevdet helt frem til sin død at det var astmamedisinen hun tok som gjorde henne utilregnelig.

Gertrude Baniszewski sammen med forsvareren William Erbecker 10. mai 1966. Foto: AP Photo/NTB

Eldstedatteren Paula, som var gravid i tredje måned da mishandlingen startet, blir dømt for forsettelig drap. Under rettssaken er hun høygravid og føder en sønn.

Paula anker dommen og får innvilget en ny rettssak. Likevel bestemmer hun seg for å erkjenne straffskyld for uaktsomt drap før ankesaken kommer for retten. Paula blir en fri kvinne i mars 1974. Hun skifter etternavn til Pace og får jobb på en skole i Conrad i Iowa.

I 2012 mottar skolen et anonymt tips om Paulas tidligere etternavn. Bakgrunnen hennes blir kjent, og hun blir sagt opp på dagen.

Paula Baniszewskis arrestasjonsfoto. Foto: Politiet

Paulas yngre søster Stephanie innrømmer å ha deltatt i noe av mishandlingen. Den nå 16 år gamle jenta velger å godta statens bevisbyrde og til slutt vitne mot familien. Hun slipper derfor soning.

I likhet med moren og storesøsteren skifter Stephanie navn og flytter vekk fra delstaten. Hun er nå en gift kvinne og arbeider som lærer i Florida.

Gertrude Baniszewski (t.v) og datteren Stephanie utenfor rettssalen 27. april 1966. Foto: AP Photo/NTB

John var bare 12 år gammel da Sylvia ble torturert til døde, men var likevel ofte delaktig i mishandlingen. Han blir som 13-åring den yngste innsatte i det statlige fengselet Indiana State Reformatory. John soner bare to år, og slipper ut i februar 1968. Han dør i av kreft i 2005, 52 år gammel.

Også nabogutten Richard Hobbs og Stephanies kjæreste Coy Hubbard slipper ut etter to år. Sistnevnte forlater aldri delstaten, men mister jobben i 2007 da filmen «An American Crime» kommer ut. Filmen, med kjente skuespillere som James Franco og Ellen Page, er basert på drapet på Sylvia Likens. Hubbard dør av hjerteinfarkt samme år, 56 år gammel. Han etterlater seg fem barn.

Hobbs får lungekreft og dør kun fire år etter løslatelsen. Han blir bare 21 år gammel.

John S. Baniszewski (13) og Coy Hubbard (15) sonet begge to år for drapet på Sylvia Likens. Foto: AP Photo/NTB

Sylvias foreldre, Betty og Lester, dør i henholdsvis 1998 og 2013. Lester opplever nok en gang å miste et barn, da yngstedatteren Jenny får hjerteinfarkt og dør i 2004. Hun blir bare 54 år gammel og etterlater seg ektemann og to barn.

Den dag i dag er det kun storesøsteren Dianna som er i live. I mai 2015 blir det store medieoppslag da hun og ektemannen blir meldt savnet.

På vei til sønnen i California får ekteparet motorstopp og blir strandet i ørkenen i hele to uker. Diannas ektemann dør av hjerteinfarkt før redningen kommer.

Dianna selv overlever ved å drikke regnvann og spise den lille maten de har i bilen. Hun er i dag 73 år gammel.

I 2001 ble det satt opp et minnesmerke for Sylvia Likens i Willard Park. Foto: Google Maps

Kilder: IndyStar, Indianapolis Monthly, Wikipedia, YouTube, The Independent, AllThatsInteresting, FindAGrave, Murderpidia