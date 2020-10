Kronprins Haakon: – Det står bra til med faren min

Kong Harald er fremdeles sykemeldt etter at han tidligere denne måneden ble lagt inn på Rikshospitalet for å gjennomføre et hjerteinngrep.

Kongen skiftet en hjerteklaff. Operasjonen var vellykket.

I kongens fravær har kronprinsen vært regent. Tirsdag besøker han den tidligere fangeleiren Falstad i Trøndelag.

– Det står bra til med faren min. Han er i god bedring etter operasjonen, så det er vi glade for, sier kronprins Haakon til TV 2.

ELEVER: Her møter kronprins Haakon elever fra Ole Vig videregående skole i Stjørdal under tirsdagens besøk. Foto: Johan Arnt Nesgård / Trønder-Avisa

75-års jubileum

Det tyske sikkerhetspolitiet etablerte fangeleiren for politiske fanger høsten 1941. Mer enn 4200 fanger satt i fangenskap her under 2. verdenskrig.

Kronprinsen besøkte senteret i anledning at det er 75 år siden frigjøringen.

Under omvisningen på Falstad møtte kronprins Haakon elever fra Ole Vig videregående skole i Stjørdal. De snakket om den tunge tiden under 2. verdenskrig.

Kronprinsen framhevet demokratiet som en bærebjelke for et velfungerende Norge med et tydelig og trygt rettssystem.

– Vi må huske det som skjedde og passe på at det ikke skjer igjen. Vi må huske på at vaksinen mot det er demokrati, menneskerettigheter, et fungerende rettsvesen og at alle sammen er like mye verdt, sier Haakon.

Han reflekterte over at det er fint å være på stedet hvor krigsforbrytelsene skjedde fordi det gjør det lettere å lære av historien.

Over 200 fanger ble henrettet på Falstad i perioden 1942 til 1943.

Viktig at ungdommen lærer

Spesielt viktig mener han at det er at ungdommen kjenner til historien.

OMVISNING: Kronprins Haakon ble tirsdag vist rundt på den tidligere Falstad fangeleir. Foto: Heidi Venæs / TV 2

– Det er oppløftende å se at unge mennesker sitter og jobber her med hva det var som gjorde at det gikk så galt under 2. verdenskrig, og hva som må til for at vi skal bygge det samfunnet vi ønsker oss, sier han videre.

Kronprinsen understreker at det er tungt materiale å gå inn i, men at det er viktig at vi gjør det.

– Det er flott at ungdom får komme hit og gjenoppleve historien. På den måten blir vi minnet på hva friheten kostet, for det var mange som ofret mye for at vi kan ha den friheten. Vi kan ikke ta friheten for gitt, sier kronprins Haakon.